Štajner o titulu se Šilhavým: Pořád byly srandičky, ale krotil euforii

Ten zápas vstoupil do historie české ligy. V roce 2012 soutěž vyvrcholila přímým soubojem o titul mezi Libercem a Plzní. Slovan pod koučem Jaroslavem Šilhavým a s Jiřím Štajnerem v sestavě U Nisy remizoval 0:0 a vydřel v nervydrásajícím duelu třetí mistrovský titul.

Čeká nás v posledním kole podobné drama?

„Nemyslím si, my jsme hráli s Plzní, to byl přímý souboj, finále. Teď si každý hraje za sebe. Plzeň s Jihlavou, která je zachráněná, Slavia také se zachráněným Brnem, takže spíš záleží na psychice hráčů. Myslím, že to Slavia zvládne, jsou na vítězné vlně, věří si, půjde za tím. Brno nechci nějak podceňovat, ale „sešívaní“ mají mnohem větší kvalitu. Samozřejmě roli bude hrát psychika, ale měla by to se svým hráčským kádrem zvládnout.“

Řekl jste, že záleží na psychice hráčů, jak s ní trenér Šilhavý před zápasem o titul pracoval?

„Podle mě je dobrý psycholog. I Veselka (asistent Milan Veselý) a Chytras (asistent Jiří Chytrý) tomu půjdou naproti. Šilhavka si je i umí okoučovat, jsou sehraná trojka a určitě hráče namotivují, aby to zvládli. A myslím, že Šilhavka takových zápasů, přestože ne pokaždé jako hlavní trenér, třeba v nároďáku, zažil spoustu, takže ví, jak se chovat. Je v tom zběhlý. A je tu rozdíl i v tom, že my jsme tehdy měli před utkáním s Plzní strašně krátkou dobu.“

Ano, předposlední kolo jste hráli v Jablonci ve středu.

„A s Plzní se hrálo hned v sobotu. My jsme byli přesvědčeni o tom, že s Plzní neprohrajeme. Tam už záleží na každém hráči, jak se s tím popere, a na trenérovi, aby vsadil na silné hráče, kteří se z toho nepos..ou. A kdyby to nějak špatně probíhalo, aby na to včas zareagoval. Ale podle mě by to každý psychicky odolný hráč měl zvládnout.“

Bylo lepší, když jste měli před posledním zápasem jen dva dny místo celého týdne?

„Myslím, že to bylo mnohem lepší. Ve středu večer jsme dohráli a v sobotu zase. Nebyl čas nad tím dlouho přemýšlet. Ten týden je na psychiku horší, každý přemýšlí, co se stane, když se nevyhraje, na to jsme my neměli čas. Na druhou stranu v jejich případě je týden možná lepší, protože už skoro slavili… Kdyby hráli hned za tři dny, tak by to v hlavách ještě mohli mít. Jak Šilhavku znám, tak bude spíš euforii mírnit. Byli teď skoro mistři, tak jim zase bude říkat, aby do toho šli naplno.“

Jak euforii mírnil?

„Je prostě takový, že po nějakém úspěchu se snažil euforii krotit, než aby se vezl na vlně.“

Předpokládám, že častěji zaznívalo slovo pokora.

(Usměje se) „Přesně tak. Pokora, pokora a pak výsledky přijdou.“

Zakazoval vám o titulu před rozhodujícím zápasem mluvit?

„To spíš Csaplár při prvním titulu (2002) říkal, abychom nečetli noviny a nebavili se o tom, ale Šilhavka ne, tomu to nevadilo, spíš si z toho naopak dělal legraci. Byl vždy svůj, v pohodě. Za ty dva roky si nepamatuju, že by byl nervózní, a to ani před takovými zápasy. A nebyli jsme ani my. Celou sezonu jsme šlapali a nepřipouštěli si, že bychom to nedotáhli. Srandičky byly pořád.“

Zapojoval se i trenér?

„Taky, taky. To probíhalo úplně parádně. Nám tenkrát ani Šilhavka nemusel nic říkat, všichni jsme věděli, o co hrajeme. Měli jsme však možná zkušenější kluky. Já, Honza Nezmar, Tomáš Janů, měli jsme toho asi za sebou víc než teď Slavia.“

Toleroval třeba i nějaké předběžné plánování oslav?

„To vůbec nevím, až tak jsem se o to nezajímal. Netuším, jestli něco Honza Nezmar nepřipravoval s kustodem, to šlo úplně mimo mě. Měli jsme prostě trika a čepice, všechno bylo připravený.“

Je kouč pověrčivý?

„Řekl bych, že jo, ale nevím, jestli má nějaké rituály.“

Liberci pod Šilhavým stačila s Plzní k titulu i remíza, kdežto Slavia teď musí k jistotě vyhrát. Přizpůsoboval tomu tehdy taktiku?

„Ne. Samozřejmě jsme věděli, že nám stačí i remíza, ale bylo to velké finále a tam nebylo co uzpůsobovat. Chtěli jsme vyhrát titul a taky jsme to nakonec dotáhli. A stejně to bude mít Slavia. Bylo by super, kdyby Brno chtělo hrát taky dopředu. Jestli ale bude jen bránit a bude mu stačit bod, aby si třeba vydělali nějakou korunu, bude to mít těžší.“

Bude Brno pozitivně motivováno od Plzně?

„Samozřejmě se to stává, ale nevím, jestli bude Plzeň něco do Brna posílat, stejně tak netuším, jestli tam něco posílala Slavia. Ale neobvyklé to není, takže proč by to nebylo tentokrát…“

Nehraje se v Edenu, ale na Strahově, je to pro „sešívané“ nevýhoda?

„Nemyslím si, podle mě bude plný Strahov, kde je výborná atmosféra, když je tam hodně lidí. Hřiště by tam mělo být taky dobré.“