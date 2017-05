Titul? Plzeň je v psychické výhodě, tvrdí experti. Jak to vidí Lavička?

Plzeň musí doma porazit Jihlavu a doufat, že Slavia neporazí Brno. „Ale právě Plzeň je v psychické výhodě, protože s Jihlavou by doma neměla mít problémy a Slavia bude pod větším tlakem,“ shodují se experti deníku Sport.

„Na druhou stranu si neumím moc představit, že Slavia doma ztratí. Brno porazí 3:0,“ tipuje nicméně redaktor Radek Špryňar. „Slavii požene obrovská touha, dá do toho všechno,“ souhlasí Ondřej Škvor.

Naopak Jakub Konečný věří více Plzni. „Opírám se o dva předpoklady. Zaprvé Slavia bude pod větším tlakem a zadruhé gól, který Plzeň dala v Brně v nastavení, je pro mě znamením, že to dotáhne,“ tvrdí.

Už v sobotu bude jasné, kdo z dvojice Slavia Plzeň urve titul. Jaký na to mají názor redaktoři Deníku Sport? Podívejte se ve VIDEU.

Vaniak přeje titul oběma

Bývalý brankář Slavie a donedávna trenér brankářů v Plzni Martin Vaniak moc tipovat nechce. „Oba týmy si vytvořily velký náskok na ostatní. Kdo vyhraje poslední zápas, ten si titul zaslouží. Přál bych ho Slavii i Plzni,“ říká Vaniak.

Vyhazov z Plzně ho překvapil. Bývalý vynikající gólman a nyní trenér brankářů Martin Vaniak musel skončit společně s hlavním koučem Romanem Pivarníkem, přestože byla Viktoria na prvním místě. „Je to škoda, myslím, že by už teď Plzeň měla titul," tvrdil Vaniak v online rozhovoru se čtenáři iSport.cz

Podobně to vidí bývalý hráč i kouč Sparty a nyní trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička. „Nechtěl bych tipovat, uvidíme. Ale moc se na to těším,“ tvrdí. „Jen mě mrzí, že už v boji o titul není zapojená Sparta,“ dodává s úsměvem.

Lavička o mistrovských bojích: Mrzí mě, že není zapojená Sparta

To hokejová legenda Martin Straka má jasno. Jako Plzeňák samozřejmě fandí Viktorii. „Je škoda, že už to kluci nemají ve svých rukou. Ale doufám, že Slavia udělá s Brnem chybu,“ věří majitel hokejové Plzně.