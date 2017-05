Trenérská rošáda v Jihlavě. Jinoch končí, ve hře je i zlínský Páník

Šest týdnů a konec. Angažmá Josefa Jinocha v Jihlavě bylo bleskové, leč splnilo účel. Ze šesti zápasů tři výhry a remíza, po 29. kole zajištěná záchrana – a nazdar. Josef Jinoch se loučí a s ním celý realizační tým s asistenty Petrem Čuhelem a Michalem Kadlecem. Manažer Milan Bokša nyní rokuje s vytipovanými kouči. Jsou údajně dva. Znojemský Radim Kučera a také vítěz MOL Cupu Bohumil Páník. Vyloučené však ještě není ani jeho setrvání ve Zlíně.

V Jihlavě se trenéři točí jako svatí na orloji, letošní léto potvrzuje tradici. Jinochův záskok je ohraničený koncem sezony a smlouva nebude prodloužena. Zkušený manažer by mohl být užitečný zpátky v manažerské kanceláři, jenže kvůli antipatiím s ředitelem klubu Zdeňkem Tulisem to není reálné. Stávající kouč údajně postavil věc do roviny: Buď on, anebo já.

Podle všeho se odporoučí Jinoch. Anebo se pro oba najdou funkce, ve kterých se nebudou jejich kompetence křížit. „V personáliích musíte vždycky přihlížet k tomu, jak budou lidé fungovat jako tým. Já mám tendenci podržet člověka ve chvíli, kdy už ta přidaná hodnota není tak velká. Někdy to vypadá, jako že je to za zásluhy,“ naznačil Vaculík, že přednost dostane Tulisovo setrvání v organizaci. Byť možná na jiné pozici. K bývalému spoluhráči z Brna má blízko, před lety ho do Jihlavy přivedl. Nehodí ho jen tak přes palubu, už kvůli jeho napojení na město.

720p 480p 360p 240p <p>V klíčovém utkání o záchranu se domácí dostali velice rychle zásluhou Petra Hronka do vedení, poté byla většinu času lepší Příbram. Ta díky vlastní brance Davida Štěpánka nakonec vyrovnala, bod je jí ale málo - a příští rok jí tak v ePojištění.cz lize neuvidíme.</p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jihlava - Příbram 1:1. Vysočina slaví záchranu, Příbram sestupuje • VIDEO iSport TV

Jinochův nástupce se stane čtvrtým koučem týmu během pouhého roku a půl! Sezonu rozjel Slovák Michal Hipp, jehož v půlce září nahradil Michal Bílek. Po jeho dubnovém odchodu úspěšně dokončil ročník pragmatik Jinoch.

„Všechno zjednodušil. Hráči věděli, co mají dělat,“ ocenil Vaculík s tím, že nebyl prostor na žádné taktické složitosti. Proto se na střídačku postavil manažer se zaprášenou trenérskou licencí. Většinu tréninků vedli jeho pobočníci Čuhel s Kadlecem. Tento koncept se dnes stane minulostí.

„O novém trenérovi ještě není rozhodnuto. Pan Bokša má předložit představenstvu nějaký návrh a myslím, že já budu poslední, kdo se ta jména dozví,“ usmál se šéf firmy PSJ. Vaculík však bude zároveň tím, kdo rozhodne. Bez jeho posvěcení se žádná důležitá věc v klubu neobejde.

„S trenérem, který bude doporučen, určitě budu chtít ještě před uzavřením dohody mluvit. Byl bych rád, kdyby sem přišel někdo, kdo bude chtít udělat v Jihlavě delší koncepčnější štaci. Smlouva by tak měla být i koncipována,“ upřesnil.

Ve hře byl chvíli i jeden cizinec. „Dostal jsem nějaké jméno s charakteristikou, která se mi velmi líbila. Ale byl to Holanďan, což je nereálné,“ podotkl Vaculík s tím, že na zahraničního stratéga není Vysočina připravená. Preferuje českou cestu, srozumitelnou komunikaci. „Mějme ambice, ale pořád platí, že jsme regionální klub. Z toho musíme vycházet,“ vysvětlil boss.