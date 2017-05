VIDEO: Slovácko - Sparta 1:1. Julišův gól nestačil, domácí bleskově srovnali

Slovácko se čtrnáctým nerozhodným výsledkem vyrovnalo "remízovému králi" Brnu.

Ještě před utkáním se vedení Slovácka oficiálně rozloučilo s Lubošem Kaloudou, který ve třiceti letech kvůli zdravotním problémům skončil s aktivní činností.

Slovácko vstoupilo do utkání aktivněji, mělo po většinu úvodního poločasu mírnou územní převahu. Sparta se snažila o kombinační hru ve středu pole, přes pozorné domácí zadáky se ale do střeleckých šancí nedostávala. Pouze po deseti minutách zahrozil Lafata, jehož střela z hranice trestného území o metr minula branku.

Slovácko - Sparta: Velká šance hostů. Frýdek úplně osamocený na malém vápně hlavou bránu netrefil

Domácí fotbalisté se dostávali častěji do náznaků šancí. Nebezpečí hrozilo zejména z protiútoků po levé straně, které vedl devatenáctiletý Rezek. Ve 22. minutě našel po přesném centru zcela volného Zajíce, jehož hlavička ale postrádala razanci. Ve 38. minutě po Navrátilově centru Zajícova střela minula branku.

V závěru poločasu zahrozila ještě jednou Sparta, po Hybšově centru z levé strany však Lafata postrádal opět přesnost. Těsně před koncem prvního dějství měl nejblíže ke skórování domácí Rezek, jeho střelu ale stačil brankář Bičík vyrazit.

Slovácko - Sparta: Domácí se zaslouženě dočkali vyrovnání. Po rohu se prosadil Šumulikoski

Trenér Sparty Rada, kterého by měl po sezoně nahradit bývalý kouč Panathinaikosu nebo Interu Milán Andrea Stramaccioni, sáhl před začátkem druhého poločasu ke dvěma změnám. Do hry zařadil Frýdka s Julišem místo Vatajelua a Václava Kadlece. A vyplatilo se. V 68. minutě se po Šuralově střele dostal míč k Julišovi, který jej na druhý pokus dotlačil do sítě.

Z vedení se Sparta radovala pouze čtyři minuty. Po Havlíkově centru nechali zadáci letenského celku volný prostor Šumulikoskému, který vyrovnal. Navzdory závěrečné snaze se už Spartě strhnout vítězství na svou stranu nepodařilo.

KLÍČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ

Slovácko - Sparta: Velká šance domácích. Šumulikoski ale špatně trefil míč

Slovácko - Sparta: Nedáš, dostaneš. Brejk hostů se štěstím do brány dotlačil Juliš

Slovácko - Sparta: Krásný centr našel hlavu Zajíce, ten hlavičkoval jen do rukavic Bičíka

Slovácko - Sparta: Šance domácích. Trmu vrmu ve vápně Sparty vyřešil Bičík