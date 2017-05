Chtěl bych v Karviné zůstat, prohlásil útočník Wágner po porážce s Jabloncem

Prožil mimořádně nešťastný zápas. Dostal se do tří velkých šancí. Všechny zahodil. Včetně penalty, kterou v prvním poločase kopal. Tomáš Wágner po utkání věděl, že bylo v jeho silách pomoci Karviné v utkání s Jabloncem k bodům. Nestalo se, domácí prohráli 0:2. Wágner v tom ale nebyl sám, Slezané měli spoustu šancí, na jabloneckého gólmana Hrubého vyslali třináct střel! Hrubý všechny pochytal, podal úžasný výkon. I Wágner to po utkání uznal. A pak řekl něco, co karvinské fanoušky velmi zajímá. Vyjádřil se ke své budoucnosti v klubu, kde je dosud na hostování z Jablonce.

Nejen vy, ale celý tým spálil v duelu s Jabloncem nevídané množství šancí. Jako kdybyste už nevěděli, co udělat, abyste gólmana Hrubého překvapili.

„Asi se to tak někdy prostě stane. Vystřídali jsme se tam podle mě snad všichni, v těch šancích. A nikomu se to nepovedlo proměnit. Škoda, jsme zklamaní, protože jsme se chtěli s fanoušky rozloučit vítězstvím. Výkon jsme podali asi dobrý, ale to, že jsme prohráli, bohužel převažuje.“

Vy sám jste zahodil i penaltu.

„Přestřelil jsem, no… Chtěl jsem to dát doprostřed. Kdybych to nepřestřelil, byl by to gól, protože brankář skočil do strany. Což jsem věřil, že udělá. Ale netrefil jsem, což je samozřejmě chyba.“

Téměř do stejného místa v hledišti nad brankou jste se trefil o chvíli později, když jste si zpracoval míč na hrudi a zblízka zakončoval.

„To byla snad ještě větší šance než ta penalta. Úplně jasná šance. Den před zápasem na tréninku jsem měl úplně stejnou šanci. Ještě jsem to měl na levou. Tady jsem to měl na pravou a takhle to dopadlo. Možná jsem byl přemotivovaný, protože jsme hráli proti Jablonci. Ale na nic se nevymlouvám. Tohle byly prostě tutovky, mohlo nám to pomoct, kdybych to dal. Nestalo se.“

Co říkáte výkonu, který proti vám podal jablonecký gólman Hrubý?

„On ty míče snad přitahoval. Byl to od něj perfektní výkon, co říct víc? Bylo to pro nás snad začarované.“

V Karviné vám končí hostování. Klub má údajně zájem, abyste zůstal, co vy? Vrátíte se do Jablonce?

„Rád bych zůstal. Mám to tady v Karviné rád. Ty lidi, kteří fandí, je z nich cítit, že mají rádi fotbal. Opravdu bych tady rád zůstal a začal v Karviné novou sezonu. Abychom byli spolu, jako jsme doteď. Myslím si, že akce předvádíme pěkné, jen tomu chyběly góly.“

Kluby jsou tomuto řešení nakloněny?

„Věřím, že ano. Vypadá to, že mezi sebou mají dobrý vztah, tak snad to dopadne. Uvidíme, věřím, že ano.“

Jiné nabídky na stole nemáte? V zimě jste říkal, že je máte nějaké i ze zahraničí.

„Nějaké nabídky tam jsou, ale já chci být v Karviné.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 6. Doležal, 55. Doležal Sestavy Domácí: Laštůvka – Jan Moravec, Hošek (46. Košťál), Jovanović, Eismann (C) – Smrž (66. Vondra), Weber (80. Lingr) – Budínský, Panák, Kalabiška – Wágner. Hosté: Hrubý – M. Kysela, Pernica, Hübschman (C), Zelený – Diviš (46. Masopust), Považanec, Pospíšil (83. Breda), Matěj Hanousek – Doležal, Mihálik (66. Mehanović). Náhradníci Domácí: Pindroch, Košťál, Holík, Puchel, Vondra, Lingr, Dressler Hosté: Valeš, Masopust, Mehanović, Breda, Janković, Bulíř Karty Hosté: M. Kysela Rozhodčí Nenadál – Peřina, Horák Stadion Městský stadion, Karviná - Ráj Návštěva 3 228 diváků

