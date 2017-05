NEJ hlášky o titulu Slavie: Hušbauer si ho užil víc než ve Spartě

„Titul se Spartou jsme slavili už tři kola před koncem, ještě ne na hřišti, takže to bylo jak doma. Když to slavíte po posledním kole na domácím hřišti s fanoušky, tak je to hezčí a jsou při tom větší emoce.“ Josef Hušbauer o tom, jestli řadí výš titul se Spartou či se Slavií.

„Můj přestup do Slavie byl velmi rychlý. Tehdy se mě pan Tvrdík ptal, jestli se z toho nepo… a ustojím tlak očekávání. Řekl jsem mu, že už jsem nějaký pátek něco zažil, ale v té chvíli jsem tomu fakt nevěřil,“ slávistický kouč o tom, zda si dokázal představit při příchodu do Slavie, že s ní hned vyhraje titul.

Záložník Jaromír Zmrhal

„Jsem rád, že je to všechno za námi. I když ono to, co se tehdy stalo po utkání v Ostravě a nyní tady, tak je to dost podobný. Taky nás polili pivem nebo něčím jiným. Je to stejný a je jedno jestli hrajete o první místo, nebo ne." řekl Jaromír Zmrhal porovnával sezonu 2013/14, kdy se Slavia zachraňovala v posledním kole v Ostravě s nynějí, kdy slaví titul.