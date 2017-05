Trenér Vrba si stahuje své koně. Do Plzně se vrací Kolář

Jednatřicetiletý Kolář byl u všech čtyř mistrovských titulů Viktorie, hrál s ní dvakrát Ligu mistrů. Loni v srpnu zamířil na angažmá do tureckého Gaziantepsporu, kde se ovšem nedokázal natrvalo prosadit do základní sestavy. V zimě proto v klubu skončil. Nyní se vrací do míst, kde prožil nejlepší roky své kariéry.

Ještě v průběhu jara při tom nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo k obnovení spojení dojít. „S Plzní ještě nejsme kamarádi. Žádnou nabídku jsem od ní nedostal,“ vykládal v dubnu Kolář v pořadu Tiki-Taka na televizní stanici O2.

O tvořivého záložníka projevila konkrétní zájem pražská Dukla, s Kolářem i zahájila jednání. K dohodě ovšem nedošlo, bývalý reprezentant vyslyšel volání svého osudového kouče a vrací se do důvěrně známých míst. Plzeň by jeho příchod měla oficiálně potvrdit v nejbližších dnech.

