Škoda pobral tři ceny: Nejvíc je ale titul. Je jako Gott, smál se Šilhavý

Co říkáte na tolik cen?

„Až takhle jsem to nečekal (odmlčil se a do rozhovoru vstoupil Jaroslav Šilhavý: „Jsi jak Karel Gott,“ smál se kouč Slavie). Moc si toho vážím a děkuju především spoluhráčům.“

Jsou to zatím největší ocenění v kariéře?

„Nejvíc je pro mě to, co se stalo včera. Tohle ocením až třeba časem.“

Titul máte, v reprezentaci jste, co dál?

„Čeká nás ještě hodně práce. Sezona byla hodně těžká. Nyní nás čeká něco nového. Zahrajeme si předkolo Ligy mistrů. Tu já jsem celý život sledoval pouze v televizi a teď si ji budu moct vyzkoušet i ze hřiště.“

Litujete, že nevyšel přímý postup do základní skupiny?

„Když už jsme tu ligu vyhráli, tak ano, to je jasné (směje se). Na druhou stranu budeme mít šanci si postup vybojovat sami.“

Nemrzí vás, že se o trofej za nejlepšího střelce musíte dělit s Davidem Lafatou? Stačilo dát jeden gól Brnu.

„Góly chci dávat proto, abych tím pomohl týmu. Třeba s Jabloncem, kdy jsme remizovali, jsem si po zápase říkal, že by byl potřeba. Jenže já to mám tak, že čím víc trénuju, tím víc mi tam padají i branky. Teď jsem však byl poslední zápasy zraněný, nemohl trénovat, a tudíž jsem nedával i góly. Když to dělám, tak to vychází. Mám to osvědčené.“

Kapitán Sparty David Lafata si vede gólové deníčky, máte je také?

„Statistiku si nevedu, ale aktuální číslo si tak nějak pamatuju.“

Jak proběhly mistrovské oslavy a v kolik jste šel spát?

„No takhle, někdo spal třeba jen hodinu. Já šel spát někdy v pět, pak se probudil, šel zase za klukama a pak si odskočil na vyhlášení.“

A kdo byl největším pařmenem?

„To vím jistě! Máme v týmu dva. Kovi (brankář Přemysl Kovář) a Béřa (obránce Jan Bořil).“

