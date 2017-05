Vukadinovič jde do Sparty! Je to správná volba, řekl po přestupu

Vukadinovič zářil především v podzimní části nejvyšší soutěže, kdy pomohl vytáhnout Zlín do špičky soutěže. V zimní přestávce se dlouho mluvilo o jeho přestupu do Slavie, který ale nakonec padnul. Jaro mu zdaleka tolik nevyšlo, podílel se ale na vítězství v domácím poháru a v sobotu se rozloučil gólem při vítězství 2:0 v Příbrami.

Tentokrát už s přestupem neváhal. „Sparta byla velice konkrétní a jednala velice rychle. To mě zaujalo jako první. A samozřejmě, je to top klub v Česku. Cítil jsem se na to, že se můžu posunout výš, a Sparta je ta správná volba. Věřím, že se tady dokážu prosadit," uvedl pro oficiální stránky klubu.

Věří, že v novém prostředí nebude mít problémy s adaptací. V Česku působí už od roku 2009, kromě Zlína si zahrál za Jablonec nebo Slavii. „Česky rozumím velmi dobře, takže věřím, že se rychle adaptuju. Většinu kluků znám ze hřiště, dobře znám Karavajeva. Věřím, že mě kluci přivítají dobře a vzájemně si budeme pomáhat."

