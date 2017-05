V Liberci končí Latka, u Baroše se uvidí. Dúbravka může pomýšlet výš

Latka přišel do Liberce vloni v srpnu po konci ve Slavii. Se Slovanem podepsal roční smlouvu, kterou klub s dvaatřicetiletým hráčem neprodlouží. Zkušený obránce prakticky celé jaro promarodil a v druhé polovině sezony odehrál jen tři ligové zápasy.

"Vzhledem ke zdravotním problémům neodehrál tolik, kolik by si asi přál, a sám přišel s tím, že by skončil už dřív. Chtěli jsme však, aby zůstal i ve zbytku sezony součástí kabiny, kde byl platným členem," řekl pro liberecký web sportovní ředitel Jan Nezmar.

Severočeši se rozloučili také s osmadvacetiletým stoperem Polákem, který do Slovanu zamířil na výpomoc v průběhu jarní sezony. Končí i záložník Vůch, na něhož Liberec po vypršení hostování neuplatnil opci.

Tu naopak využil na pravého obránce Mikulu, který patří Slavii. "Odehrál tu výborné jaro. Věřím, že se vše administrativně dotáhne v nejbližších dnech a Mikula nastoupí do přípravy jako náš hráč," uvedl Nezmar na adresu pětadvacetiletého obránce, jenž v Liberci strávil na hostování jaro.

Vedení Slovanu čeká, zda bude v kariéře pokračovat útočník Baroš. Pětatřicetiletý druhý nejlepší střelec reprezentační historie zamířil do Liberce vloni z Mladé Boleslavi a vyprší mu roční smlouva.

"U Baryho je to jednoduché. Z naší strany bychom byli stoprocentně rádi, kdyby s námi pokračoval. Sám si to ale chce rozmyslet, uvidíme, jak to dopadne. Je to podle mě otázkou následujících týdnů," mínil Nezmar.

Jasno není ani ohledně setrvání brankářské jedničky Slováka Martina Dúbravky. "Přicházel s tím, že potřeboval chytat, my zase potřebovali brankáře do Evropské ligy. Byli bychom rádi, kdyby pokračoval, nicméně dá se počítat s tím, že bude pomýšlet výš. Počítáme s možností jeho odchodu, ale pokud si to vyhodnotí, že pro něj bude nejlepší, když zůstane, budeme jen rádi," dodal Nezmar.