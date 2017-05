Stramaccioni: Křetínský? Velký znalec. Jako posilu chci někoho "special"

Dostal jasné zadání: vrátit na Letnou titul a Ligy mistrů. A k tomu samozřejmě taky super podmínky, třeba na mzdu svou a svých šesti italských spolupracovníků dostal 40 milionů korun netto ročně. Bývalý kouč milánského Interu či Panathinaikosu však z náročných cílů ani jazykové bariéry strach nemá. „Musíme se vrátit k tomu, aby Sparta byla úspěšná, vítězná. Ale vím, že to nebude snadná cesta, protože nyní tým skončil třetí s desetibodovou ztrátou, takže je jasné, že zde něco nefungovalo,“ říká Andrea Stramaccioni.

Byl jste překvapen nabídkou Sparty?

„Ano. Začali jsme se o tom bavit téměř před dvěma měsíci, na začátku šlo jen o iniciativu ze strany Sparty. Já jsem v té době jednal s jiným italským klubem. Ale musím být upřímný - když jsem potkal pana Křetínského, Sparta se pro mě stala prioritou, protože byl velmi přesvědčivý, ambiciózní a především měl velmi jasné ideje. Můžu říct, že je to velký znalec fotbalu. Pro trenéra představuje takový prezident s jasnými názory velkou výhodu.“

Ten italský klub bylo druholigové Bari, o kterém mluvil váš asistent Roberto Muzzi?

„Ne, ne, byl to klub ze Serie A.“

Kdo ze Sparty vás první kontaktoval?

„Pan Kotalík. Ale rozhodující setkání, které změnilo můj pohled, bylo to s panem Křetínským. A nešlo v něm o peníze, ale o ambice klubu.“

Jak moc se Daniel Křetínský liší od předchozích šéfů klubů, které jste poznal?

„Určitě je mnohem mladší. (směje se) Zažil jsem velké prezidenty, jako byli Massimo Moratti v Interu či patron Pozzo v Udine, pan Křetínský se od nich v první řadě liší svým věkem, myslím, že jsme vrstevníci. Takže komunikace mezi námi byla velmi přímá. Osobně jsme spolu mluvili jednou, pak ještě několikrát po telefonu.“

Takže jedno setkání stačilo?

„Ano, stačilo. Bylo ovšem pořádně dlouhé.“ (směje se)

Sparta mění trenéry často, v poslední sezoně se na její lavičce vystřídali hned čtyři. Co vás přesvědčilo akceptovat její nabídku?

„Pana Křetínského jsem se na časté změny trenérů zeptal a on mi podal své vysvětlení. Ale to samozřejmě zůstane jen mezi námi. Pak už jsme se bavili jen o přítomnosti a hlavně budoucnosti, tedy věcech, které mě zajímají. A věřím, že jsme si padli do oka, že víme, jak by měla naše spolupráce fungovat. Po našem setkání jsem měl v hlavě už pouze Spartu.“

Rosický i Lafata ještě pomůžou

Co víte o současném kádru Sparty?

„Počkám si, až si udělám úsudek naživo, nechce se mi na toto téma příliš mluvit předtím, než hráče osobně poznám. Ale podle toho, co jsem viděl na videu a co viděli mí asistenti, kteří na jaře navštívili několik zápasů Sparty, soudím, že kádr má dobrý základ. Je to tým, který hraje hezký fotbal, ale bohužel se několikrát nedostavily výsledky, což je ovšem jediná věc, jaká se ve fotbale počítá.“

Jaké jsou silné a slabé stránky současného týmu Sparty?

„Jak už jsem řekl, kádr má podle mě vysokou kvalitu. Je to pozitivní a motivovaný tým, který chce v každém zápase dominovat a v drtivé většině se mu to daří. Hráči Sparty navíc umějí být agresivní, v této souvislosti si vybavuju zejména oba její zápasy s Interem v Evropské lize. Doma vyhráli a v Miláně měli hodně smůly, takže věřím, že tým má velmi dobré základy.“

Kolik posil by měla Sparta nyní přivést?

„To je věc, kterou teprve musíme s pány Kotalíkem a Požárem probrat, s panem Křetínským jsem o tom už krátce mluvil. Má představa je, že nepotřebujeme mnoho hráčů, jako spíš něco skutečně speciálního. Možná jednoho, možná dva, ale musejí mít mezinárodní úroveň.“

Takže dáváte přednost hráčům z ciziny, třeba z Itálie?

„Ne, dávám přednost silným hráčům. Na jejich národnosti nezáleží. Ale je samozřejmě jasné, že když má hráč mezinárodní zkušenost, starty v národním týmu a hrál Champions League, může týmu s tolika mladíky pomoci.“

Počítáte dál s veterány, jako jsou Tomáš Rosický a David Lafata?

„Jsou to velcí šampioni a týmu ještě určitě pomůžou. Stejně jako mně, protože v první řadě to jsou hráči, kteří milují Spartu.“

Jaký bude váš výchozí herní systém?

„Dávám přednost rozestavení se čtyřmi obránci, třemi středopolaři, dvěma křídly a jedním hrotovým útočníkem. Pokud jde o tři polaře, záleží na jejich charakteristice, takže přichází v úvahu 4 - 2 - 3 - 1 i 4 - 3 - 3.“

Úředním jazykem ve Spartě bude angličtina

Podoba vašeho realizačního týmu je už jasná?

„Ano, to už je rozhodnuté. Byl to důležitý aspekt od samého začátku jednání, protože pan Křetínský ví, jak pracuju a že k tomu potřebuju své lidi. Ale zároveň respektuju dosavadní realizační tým Sparty a požádal jsem, abych v něm měl tři čtyři Čechy - určitě vedoucího mužstva a trenéra brankářů, ale to je spíš otázka pro klub, který by to měl oficiálně zveřejnit. Pro mě je velmi důležitý mix, mít správnou kombinaci mezi mými spolupracovníky a lidmi z klubu.“

Platí, že si přivedete sedm italských spolupracovníků?

„Bude jich pět plus jeden skaut. To ovšem není člověk, který by byl při trénincích na hřišti, to je snad jasné.“

Komunikace v realizačním týmu a s hráči bude probíhat v angličtině?

„Zpočátku určitě ano. Já se už od pondělí učím s těmi nejlepšími úmysly česky, a i když nevím, jestli někdy dokážu vaším jazykem mluvit, líbilo by se mi, kdybych aspoň něčemu rozuměl. Určitě chci umět pozdravit a říct hráčům aspoň základní věci. Budu mít tlumočníka, ale celý můj realizační tým mluví anglicky a v tomto jazyce tedy bude probíhat hlavní komunikace.“

Nemáte obavy, že to směrem k hráčům bude drhnout?

„Mám v tom zkušenosti už z Panathinaikosu a dokonce i z Udine, kde byli pouze dva italští hráči. Angličtina je mezinárodní fotbalový jazyk a Sparta chce být klub mezinárodní úrovně, takže z toho obavy nemám.“

Budete suverénně nejlépe placeným trenérem v české lize. Počítáte proto s možnými problémy, jako je třeba závist?

„Tohle k naší práci patří, myslím, že tyto ekonomické záležitosti určuje trh. Pan Křetínský znal mé mzdové požadavky a já jsem se pro tento projekt rozhodl ze sportovních důvodů, ne kvůli penězům. Jsem rád, že Sparta s mými požadavky souhlasila a vím, že moje, naše práce bude posuzována pouze podle výsledků.“

Jaké tedy budete mít cíle?

„Musíme se vrátit k tomu, aby Sparta byla úspěšná, vítězná. Nejdřív doma, kde musíme mít roli odpovídající významu tohoto klubu, a pak i v Evropě. Vím, že to nebude snadná cesta, protože nyní tým skončil třetí s desetibodovou ztrátou, takže je jasné, že zde něco nefungovalo. Musíme s pomocí klubu velmi seriózně pojmenovat všechny chyby a snažit se tuto ztrátu vymazat, protože Sparta si zaslouží být na předních pozicích.“

