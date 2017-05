Slavia jde na trh. Za Baráka by mohl přijít Trávník, Hořavu Plzeň nepustí

Ve Spartě už to lítá, v Plzni trochu taky. A do posil a přestupů se hodlá obout i Slavia. Po oznámení první letní vlaštovky Jakuba Jugase se podle informací deníku Sport dnes sejde představenstvo klubu, a začne konkrétní debata o dalších jménech. Jedním z nich má být i Michal Trávník jako náhrada za Antonína Baráka, který v červnu nabere směr italské Udine.

Slavili a možná ještě trochu slaví. Pondělním večerem, kdy vedení „sešívaných“ uspořádalo pro klubové zaměstnance a hráče soukromý koncert skupiny Rammstein, a hodlá je prý pozvat i do francouzského vinařství, juchání skončí. Příští sezona si vyžaduje péči a pozornost už teď. Slavia pravděpodobně už během tohoto týdne vstoupí na fotbalové tržiště s tím, že na svém seznamu má desítky sledovaných posil.

Schůzka klubového vedení má sloužit k tomu, aby se definitivně rozhodlo, na koho „sešívaní“ zaútočí se svými nabídkami. Zatím mají hotový jeden příchod, stopera Jakuba Jugase ze Zlína.

To je úzce spojené s prodejem Michaela Lüftnera do FC Kodaň. Další jméno by pak mělo znamenat náhradu za odcházejícího Antonína Baráka.

Slavia měla vyhlédnuté především dvě varianty - Aleše Čermáka ze Sparty a Michala Trávníka z Jablonce. Od první ale ustoupila kvůli děsivé autohavárii v opilosti prvně jmenovaného, takže by měla vítězit druhá možnost.

Trávník figuruje ve druhém cyklu reprezentační jednadvacítky. V týmu byl už minule jako jeden z nejmladších, teď naopak patří k nejzkušenějším hráčům, které Vítězslav Lavička hodlá vzít na červnové EURO do Polska.

Post ofenzivního záložníka ve Slavii momentálně umí zastoupit - nepočítáme-li Baráka - Josef Hušbauer a Marko Alvir, který po svém zimním příchodu do Edenu rychle skončil o berlích.

Červenobílé vedení se mělo ptát i na plzeňského Tomáše Hořavu. Jenomže jdou zprávy, že Viktorii se nechce dělat obchod se Slavií po lednové přetahované o Jana Sýkoru, kterého nakonec pražský tým Západočechům vyfoukl. A ve Štruncových sadech to považovali za téměř nečestný boj.

Samozřejmě ve hře je, a to se týká všech postů v sestavě, i zahraniční pěšinka. Spekulace vedou na Balkán, konkrétně do Chorvatska, ale i druhým směrem - do Polska - v podobě Krzysztofa Maczynského z Wisly Krakov.

„Jeho jméno v médiích padá, ovšem podle našich informací zatím nejsou jednání konkrétní,“ říká novinář z deníku Wroclaw Agora Dawid Antecki.

Po svém příchodu z Jablonce se ne a ne prosadit do slávistické základní sestavy. Za celé jaro v ní Stanislav Tecl nastoupil jen třikrát. V posledním případě však byla jeho přítomnost na hřišti velmi důležitá - dvěma góly proti Brnu zpečetil zisk titulu.

