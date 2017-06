Vrbovo retro! V Plzni řeší návrat Koláře i Ďuriše, počítá se s Limberským

Když Viktoria Plzeň na začátku května s pompou oznámila návrat trenéra Pavla Vrby, vyhnul se bývalý kouč české reprezentace či ruské Machačkaly silným slovům. „Nevidím důvod okamžitě dělat velké zásahy,“ prohlásil. Už tehdy měl v hlavě jasnou představu o tom, jak by ideální sestava i skladba celého mužstva pod jeho vedením měly vypadat.

Podle informací deníku Sport se příliš neliší od týmu, jaký Vrba v Plzni zanechal v polovině sezony 2013/2014, kdy na západě Čech skončil a vydal se vstříc výzvě u národního týmu. „Vrba věří, že může navázat na to, co fungovalo během jeho prvního angažmá,“ říká zdroj detailně obeznámený s děním v klubu.

První Vrbovy kroky tuhle tezi jasně potvrzují. Jestliže loni v létě, po nástupu trenéra Romana Pivarníka, byla Plzeň připravená zahájit pozvolnou přestavbu a omlazení kádru, to nyní není na pořadu dne. Před rokem klub opustily dlouholeté opory Daniel Kolář a František Rajtoral, nyní je měli následovat další hráči.

Pokud by Pivarník u mužstva zůstal, s největší pravděpodobností by se nyní loučil s Davidem Limberským a Milanem Petrželou. Ti s příchodem Vrby ve Štruncových sadech zůstávají.

„Je to nastavené tak, že Limberský zůstane celou sezonu, Petržela minimálně do zimy,“ informuje zdroj. I proto začala Viktoria hledat hostování pro Erika Janžu, jehož kupovala právě jako náhradu za Limberského. Spekuluje se o tom, že by slovinský záložník mohl zamířit do Bohemians.

Vrba jde ovšem v návratu časem ještě dál. Plzeň by měla v nejbližších dnech oznámit příchod Daniela Koláře, o jehož návratu do dobře známého prostředí informoval deník Sport už v minulém týdnu.

V posledních dnech se navíc začal intenzivně řešit i příchod útočníka Michala Ďuriše, dalšího z mužů, kteří již v minulosti ve Viktorii pod Vrbou nastupovali. Slovenský střelec s Orenburgem sestoupil z nejvyšší ruské soutěže, návratu by se nebránil.

V kádru pro příští sezonu by se tak mohlo objevit hned jedenáct jmen, která figurovala na soupisce v prosinci roku 2013, kdy Vrba Plzeň opouštěl. A řada z nich nebude zastávat pouze epizodní roli. Naopak, zkušený trenér na nich chce stavět.

