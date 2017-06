Fotbalová liga dál hledá sponzora, „přetřít“ ji může firma HET

Sháníme sponzora. Zn. Rychle. Dosavadní titulární sponzor fotbalové ligy ePojisteni.cz ukončil spolupráci a už nebude figurovat v jejím názvu, takže nyní jde o to, kdo ho pro příští sezonu nahradí. Ačkoli padala jména jiných firem, největší naděje se podle informací serveru iSport.cz upínají ke společnosti HET. „Je nejblíž. Ale nic není podepsáno,“ sdělil serveru iSport.cz dobře informovaný zdroj.

Pro výrobce nátěrových hmot, který vlastní výhradně čeští majitelé, by to nebyla první marketingová aktivita ve světě sportu. Dříve byl partnerem hokejové ligy (podporoval rozhodčí), ve fotbale se spojil s FK Teplice. Nyní by se však mohl zviditelnit nejvíc.

„Je to hodně hypotetická otázka. Možné to je, ale žádná jednání neproběhla, já ani nikdo jiný z firmy je nevedeme,“ reagoval na dotaz ohledně zájmu sponzorovat ligu obchodní a marketingový ředitel HETu Jiří Sokol. „Všechno stojí a padá s tím, jak to dopadne v pátek,“ dodal nicméně s odkazem na volby nového předsedy fotbalové asociace.

Dosavadní sponzor sPojisteni.cz se už v lednu rozhodl, že uplatní výstupní klauzuli, jíž měl v rámci smlouvy zajištující lize 30-35 milionů ročně. Získat stejnou sumu na příští ročník je cílem marketingové agentury fotbalové asociace STES. Od sezony 2018/19 se fotbalu od nejnižších soutěží po ligu ujme sázková společnost Fortuna.

Dosud se jako o nástupci ePojisteni.cz spekulovalo o společnostech AAA auto, Plzeňský Prazdroj (značka Gambrinus) a společnosti ze světa online. Za Gambrinus však možnost být znovu po letech sponzorem ligy odmítl marketingový manažer Marek Dvořák. „Žádná taková jednání neprobíhají, a pokud se nepodaří fotbal nasměrovat na správnou cestu, nebude to možné ani v budoucnu,“ uvedl.