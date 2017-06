Posila Sparty má ohlas v cizině. Praha je jako Vídeň, vysvětlil Janko doma

"Překvapení, Marc Janko bude v kariéře pokračovat v České republice!" hlásí rakouský list Kronen Zeitung. Ten stejně jako většina médií v Jankově domovině cituje útočníkovo vyjádření pro rakouskou agenturu APA.

Podle něj rozhodly pro Spartu nejen ambice hrát poháry a získat titul, o kterých mluvil v rozhovoru pro klubový web, ale i to, že Praha není vzdálená Jankově rodné Vídni.

"Praha je tři hodiny jízdy od Vídně, díky čemuž je vše jednodušší," říká útočník, který se do Prahy přesune i s manželkou a roční dcerou. "Město mi i Vídeň připomíná, je tu vysoká životní úroveň," pochvaluje si českou metropoli.

Třiatřicetiletý kanonýr doufá, že nebude plnit jen roli žolíka z lavičky jako ve druhém roce v Basileji, ve Spartě chce být klíčovým hráčem. "Podepsal jsem tu smlouvu na dva roky, nejsem tu jen proto, abych držel dveře ostatním," komentoval Jankto.

Janko svůj přestup do Čech konzultoval i s trenérem národního týmu Marcelem Kollerem, který mu po odchodu Christiana Fuchse z mezinárodní scény svěřil kapitánskou pásku. K podpisu dvouleté smlouvy se Spartou využil právě volného dne v programu rakouské reprezentace.

Happy 2 announce that I've just signed with @SpartaPrague on a 2y deal!Looking forward 2 contribute positive 2 get them back 2 the top again pic.twitter.com/ZKqDU4Pkv9