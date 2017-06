Proč musí Slavia platit milionovou pokutu? O výjimku žádat nemohla

Fotbalové Slavii byla udělena pokuta ve výši 1 000 000 korun za to, že poslední kolo minulé sezony proti Brnu, v němž slavila zisk titulu, odehrála na Strahově. O výjimku, která by jí zbavila finančního postihu, podle licenčního manažera Stanislava Rýznara ani požádat nemohla. Nedovoluje to Klubový licenční řád.