Liga na pivu se vrací do Prahy! Dorazí Vladimír Šmicer i Tomáš TK27 Kučera
Po delší pauze se do hlavního města vrací oblíbená Liga na pivu. Setkání fanoušků fotbalu, piva a oblíbeného podcastu Liga naruby proběhne už v pátek 3. října od 19:00 v Radlické kulturní sportovně na Smíchově (Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5).
Na programu bude spousta aktuálních témat – za sebou budeme mít nabitý evropský týden včetně zápasu Inter Milán - Slavia a jen dva dny po akci čeká Prahu velké derby Sparta - Slavia. Diskusí a fotbalových historek tak rozhodně nebude málo.
Pozvání na Ligu na pivu přijal legendární slávista, vicemistr Evropy a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer a také Tomáš „TK27“ Kučera, bývalý ligový fotbalista a úspěšný rapper. Chybět nebude ani tradiční sestava Ligy naruby a další VIP fotbaloví hosté.
Přijďte si dát pivo, potkat se s fotbalovými osobnostmi a popovídat si o nejlepší hře a lize na světě. Těšíme se na vás!