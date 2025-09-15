Komise: vítězný gól Plzně správně platil, ale předcházel mu ofsajd. A dvě vyloučení?
Vítězné brance fotbalistů Plzně v ligovém utkání s Olomoucí předcházela podle komise rozhodčích situace, kdy sudí chybně neodpískal ofsajd domácího týmu. V závěru útočné akce už pravidla porušena nebyla, uvedla komise v komuniké po pondělním zasedání. Viktoria díky brance Rafia Durosinmiho vyhrála 1:0.
Komise posuzovala dva momenty během jedné akce. Před samotným zakončením se zkoumalo, zda domácí hráč nefauloval před hranicí šestnáctky. „Ve 30. minutě utkání rozhodčí (Ondřej Berka) správně uznal branku domácího družstva. V rámci útočné akce, z které padla branka, nedošlo k porušení pravidel, proto VAR (Tomáš Kocourek) správně neintervenoval,“ uvedla komise.
Akce však měla být hned v zárodku zastavena. „Situaci předcházela jiná útočná akce, kdy se jednalo o ofsajd, který rozhodčí chybně neodpískal. Hráč domácího družstva č. 24 (Milan Havel), který se nacházel v ofsajdové pozici, omezil v pohybu hráče hostujícího družstva č. 47 (Michal Beran),“ stojí v komuniké.
Červené karty byly uděleny správně
Hanáci dohrávali zápas bez dvou vyloučených hráčů. Komise posvětila jak vyloučení Abdoulaye Sylly za zmaření zjevné brankové možnosti Prince Adua držením, tak červenou kartu pro Ahmada Ghaliho za surovou hru vůči Janu Paluskovi. „Hráč hostujícího družstva zasáhl ve skluzu vysokou intenzitou stojnou nohu soupeře,“ uvedla komise.
Berka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace udělil olomoucké posile místo původní žluté červenou kartu.
Hradec Králové porazil Spartu 2:1 a v 76. minutě utkání již za tohoto stavu udělil rozhodčí Jan Beneš žlutou kartu hostujícímu Ángelu Preciadovi za podražení domácího Daniela Horáka v souboji o míč. Trest byl podle komise dostatečný.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
