Jugas si kvůli Slavii zkrátil dovolenou: Je to výzva, těším se na Deliho

Když fotbalisté Slavie zahájili přípravu, mohl být ještě na dovolené. Obránce Jakub Jugas si ji ale dobrovolně zkrátil. Proč? Jako nováček v mistrovském týmu nechce nic podcenit a snaží se udělat vše pro to, aby se prosadil do základní sestavy. „Je to pro mě nová výzva, proto fotbal dělám,“ usmíval se Jugas na startu nové sezony.

Kvůli nástupu do Slavie jste si zkrátil dovolenou, že?

„Je to tak. Důvod je jasný, je tu nový klub, nová výzva, proto jsem tu od začátku. Byli jsme s rodinou a přítelkyní v Rakousku na pět dní po reprezentaci, odpočinuli jsme si tam. Pak už jsem trénoval a plnil plán.“

Přítelkyně to pochopila?

„Musí, ale pochopila to ráda. Měli jsme jet do Říma v době reprezentace, letěla sama, společně poletíme třeba v zimě.“

Dokázal jste vůbec na chvíli vypnout a opravdu si odpočinout?

„Dá se říct, že jsem se nezastavil, protože jsem řešil věci okolo bydlení v Praze, v Otrokovicích, kde bydlím. Už to ale skončilo, teď už mám jen fotbal. Těším se na to.“

Cítíte se fyzicky připravený, čerstvý?

„To uvidím až na hřišti. Když jdete do nového klubu, je psychická pohoda jiná. A fyzická? To je jen o tom se připravit, naladit se. Cítím se dobře.“

Na co se nejvíce těšíte?

„Je to další krok v kariéře, proto fotbal dělám. Chci si ve Slavii vybojovat místo a získávat s ní úspěchy. Třeba titul a také postup do Ligy mistrů.“

Je něco, z čeho máte obavy?

„Obavy nemám, je to výzva. Nevím, jak takový velký klub funguje, jaký je tu tlak. Musím si na to zvyknout. Byl jsem v reprezentaci, něco mám za sebou. Je to celé nové, musím makat.“

Zajímala se o vás i Sparta. Co rozhodlo pro Slavii?

„Byla konzultace s trenérem Šilhavým, s panem Tvrdíkem, s celým vedením. Když jsem si dal všechny plusy a minusy, vyšla mi Slavia. Jsem tady a teď už pracuju jen pro tým.“

Je to velký rozdíl přijít na začátek přípravy ve Slavii a ve Zlíně?

„Určitě. Se Zlínem jsme jezdili na týden do Žirovnice, tady teď máme přáteláky s Nice a Celtikem, rozdíl je značný. Zlín je skromný klub, jsem rád, že mě vychoval, ale tohle je něco jiného.“

Zlín už ale má jisté evropské soutěže…

„Vyšlo to tak neskutečně, hrálo se po padesáti letech finále poháru, vyhrálo se a ještě se dokonce postoupilo do Evropské ligy. Vyšlo jim to, přeju jim to. Ať si to tam užívají a pokračují.“

Jak velké lákadlo je Liga mistrů?

„Obrovské. Co víc můžu na klubové úrovni dosáhnout? Je to Liga mistrů, doufám, že se nám podaří postoupit do základní skupiny.“

Jak vidíte šance na postup?

„Záleží na losu. Slavia je plná reprezentantů, šance jsou vysoké. Záleží vždy na daném zápase, na daném výkonu.“

Sledujete jako nová posila přestupové spekulace?

„Ani ne. Musím sám dokázat trenérovi a všem, že to místo mám já. Jestli přijde někdo jiný, musím být lepší než on, abych hrál.“

Co jste říkal na to, že se Slavií prodloužil smlouvu stoper Simon Deli?

„Beru ho jako vynikajícího stopera. Kdyby se povedlo hrát vedle něj, můj výkon může vzrůst třeba o třicet procent, protože on je podle mě jeden z nejlepších stoperů v lize. Jenom dobře pro Slavii. Těším na spolupráci s ním.“

Budete mít ve Slavii také větší šanci na reprezentaci?

„Myslím, že šance je určitě větší než ze Zlína, co si budeme podívat. Je to něco jiného, tlak tu bude větší. Bude záležet jen na mně a mých výkonech.“

Jak vás vzala kabina?

„Když jsme byli na reprezentaci, s klukama ze Slavie jsem se bavil úplně v pohodě. Většinu hráčů znám z ligy, hráli jsme proti sobě. Ti kluci jsou fantastičtí.“

Vyptával jste se Lukáše Železníka, jak to ve Slavii funguje?

„Vyptával jsem se Lukáše i Davida Hubáčka, informace mám, David mi poskytl detailní informace, za to mu děkuji.“

Oba vám Slavii doporučili?

„Určitě. David do mě hučel celou dobu, udělal jsem dobrý krok.“