Pelta v kabině Jablonce mluvil dvacet minut. Byla sranda, říká Pernica

„Byl to spíše monolog, asi dvacetiminutový. Asi jak byl sám, tak si potřeboval popovídat,“ směje se jablonecký stoper Luděk Pernica, který na Střelnici zahájil již svou čtvrtou sezonu. „Bylo to dobrý, bylo tam hodně srandy. Cítil jsem z toho velkou chuť a odhodlání,“ dodal.

Co vám říkal?

„To bych nechal v kabině, ale jednu věc bych vypíchnul. Že na nás bude ještě víc tvrdý a abychom tomu dávali ještě více než předtím.“

Bylo to po určité době nejistoty, co bude a nebude, uklidňující?

„Bylo to hodně srandovní i uklidňující. Můžeme dělat svou práci a být v klidu.“

Podle kouče Zdeňka Kluckého můžete hrát v příští sezoně opět o poháry.

„Kéž by měl pravdu. Kdyby stávající kádr zůstal a nikdo už neodešel, tak bych těm slovům i věřil. Věřím nám, kádr má velkou kvalitu i potenciál. Doufám, že dobře odstartujeme a budeme přidávat.“

Takže Jablonec bude opět silný?

„Raději nebudeme říkat nějaká velkohubá prohlášení, budeme pokorní a budeme chtít co nejlépe odstartovat. Teď hlavně dobře potrénovat a uvidíme, co pak.“

Ovšem v obraně jste přišel o oporu Víta Beneše, kterému skončila smlouva a odešel do maďarského Vasese Budapešť. Jak velká ztráta to pro vás je?

„Víťa prokazoval velkou kvalitu, už když jsem sem přišel. Byl jedním z nejlepších hráčů. A když vezmu poslední půlrok, tak bych řekl, že z nás byl s Vlastou Hrubým úplně nejlepší. Moc mu to sedlo, prakticky přes něj nikdo neprošel. Byl vynikající. Ztráta to je, ale chápu ho, byl tady sedm let a odvedl tady výbornou práci. Zahraniční angažmá mu přeji.“

Na druhou stranu smlouvu prodloužil Tomáš Hübschman, jak to vnímáte?

„To je velké pozitivum. Takový borec tady musí být. Kvalitu tady prokazoval pořád. I když se nám nedařilo, tak byl jeden z mála, který prapor držel. Jsem za to rád.“

Mimochodem sledujete vašeho parťáka z Jablonce Michala Trávníka na EURO do 21 let?

„Sleduji celý šampionát. Naši zatím hráli jeden zápas proti Německu, což je obrovská kvalita. Můžeme říci, že budou ve finále se Španěly. Dnes to spíše tak nějak začíná (Česko hraje s Itálií, pozn. red), aby mohli postoupit z druhého místa. A podle mě je větší šance s Italy než s Němci. Kdyby to dnes zvládli, poslední zápas s Dány bude o všechno.“

Jste spolu v kontaktu?

„Jelikož bydlíme spolu na Proseči, tak ano. Psal jsem mu ale hlavně před Německem, ať se jim daří a ať to zvládnou. Po té prohře jsem mu radši nepsal.“