Sparta potvrdila dvě posily. Ben Haim je nejdražším v lize, přichází i Plavšič

Tal Ben Haim přišel Spartu na 2,9 milionů eur (76 milionů korun) a překonal tím Václava Kadlece, který se do Sparty vracel minulé léto z dánského Midtjyllandu. „Moc si vážím toho, jak moc mě klub chtěl přivést. Celou dobu mi ukazoval, jak hodně o mě stál,“ řekla čerstvá posila pro oficiální stránky klubu.

„Poprvé budu hrát v zahraničí, je to pro mě vzrušující okamžik. Čekám na první trénink, abych mohl dokázat, že klub udělal správné rozhodnutí. Jsem připravený tu být,“ dodal sedmadvacetiletý fotbalista.

„S trenérem jsem ještě nemluvil tolik, abych věděl přesně, co ode mě očekává. Ale od zahraničního hráče se určitě čeká, že bude dobrý, bude dávat hodně gólů a mít asistence,“ usmíval se Ben Haim.

Velká očekávání sebou nese rovněž Srdjan Plavšič. Také Srb, jehož zastupuje bývalý sparťan Igor Gluščevič, umí být produktivní a jeho hlavní devizou je ofenziva. „Je to hodně vzrušující moment, jsem velmi spokojený,“ tvrdil pro oficiální web Sparty.

„Je to pro mě velký krok. Sice přestupuju z jednoho velkého klubu do jiného, ale poprvé budu působit v zahraničí a to je velká výzva. Právě proto se musím snažit co to půjde, abych se zlepšoval a mohl být Spartě co nejvíc prospěšný,“ dodal Plavšič.

Sparta dalšími dvěma příchody potvrdila, že je na přestupovém trhu extrémně aktivní. Celkově už totiž získala sedm posil. Pražský klub již posílili brankář Martin Dúbravka, obránci Lukáš Štetina a Eldar Civič, záložníci Vukadin Vukadinovič, Tal Ben Haim, Srdjan Plavšič a útočník Marc Janko.

Nejdražší přestupy do české ligy Tal Ben Haim Maccabi Tel Aviv -> Sparta Praha 76 milionů korun Václav Kadlec Midtjylland -> Sparta Praha 73 milionů korun Szilárd Németh Slovan Bratislava -> Sparta Praha 35 milionů korun Štěpán Vachoušek Teplice -> Slavia Praha 34 milionů korun Gino Van Kessel Trenčín -> Slavia Praha 32 milionů korun Dragiša Binič CZ Bělehrad -> Slavia Praha 30 milionů korun Milan Pacanda Brno -> Sparta Praha 28 milionů korun Srdjan Plavšič

