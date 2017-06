Šilhavý o hvězdných posilách Slavie: Podařil se zázrak. Už se zajímají o tým

Vejdou se vám všechny posily do základní sestavy?

„Musím říct, že když jsme se s vedením bavili, nevěřil jsem, že se tady můžou objevit všichni tři. Podařil se zázrak a ti hráči tady jsou. Je v nich kvalita, patří jim obrovský respekt. Dovedu si představit, že budou hrát všichni, proto přece přicházejí. Věřím, že nám pomůžou překlenout období, kdy budeme hrát víc zápasů.“

Nebojíte se, že se naruší jádro týmu?

„Tvrdím, že konkurence žene tým dopředu, to je běžné i v zahraničí. Se všema jsem mluvil, udělali na mě velice dobrý dojem. Ruslan (Rotan) už s námi týden trénuje, není mu zatěžko být na stadionu první. Je to obrovský profík, skromný hráč. Danny a Halil to samé. Byť s námi ještě nebyli na tréninku, zajímají se o tým. Kabina je zdravá, to do sebe zapadne.“

Jaká je vaše představa o počtu hráčů v kádru?

„Někteří hráči tady ještě nejsou, nepřipojili se ani reprezentanti. Věřím, že se všechno stihne tak, aby byl kádr pohromadě do odjezdu na soustředění do Rakouska (5. července) s výjimkou Ngadeua, který má volno až do devátého, měl to v sezoně hodně nabité. Počet hráčů je zatím variabilní, ale 22 hráčů plus tři gólmani by měli být optimální.“

Konzultoval jste s vedením výběr posil?

„Probíhá to tak, že si vyhlédneme hráče my sami, nebo přijde nějaká informace, že někdo může být volný. Hráče, co nakonec přišli, jsme vyskautovali, zjistili, co a jak a pak bylo na vedení, aby s nimi zahájilo jednání. Ta nakonec vedla k tomu, že tady jsou všichni tři. Pro mě je to překvapující, všechny považuji za velké hvězdy, mají odehráno spousty kvalitních zápasů. Věřím, že týmu mají co dát.“

Napadlo vás, že se podaří zlákat taková velká jména?

„V dnešní době trošku jo. Díky majitelům Slavie a i těm ve Spartě jsou finance. Je vidět, že oba kluby chtějí uspět. Určité lákadlo pro hráče je i město samotné. Kluci, co tady byli a procházel jsem s nimi stadion, všichni říkali, že je to lepší než v Zenitu nebo v Augsburgu. Byl jsem potěšený, jak byli skromní. Hráči jsou různí, i u nás jsou hvězdy, které mají nosánek někdy nahoru. Ale tihle mezi ně určitě nepatří.“

Z koho máte největší radost?

„To takhle nemůžu říct. Po lidské stránce na mě všichni udělali úplně úžasný dojem. S Ruslanem pracujeme přes týden, je to maximálně skromný, pracovitý kluk. Halil (Altintop) s Dannym jsou oba profíci, když jsem s nimi mluvil, ptali se na ambice, na tým, říkali, že bez týmu nejsou nic. Věřím, že to nebude o tom ‚Já jsem tady a hrajte na mě,‘ ale že to jsou týmoví hráči a zapadnou mezi nás.“

Už víte, kam je postavíte?

„Jsou to ofenzivní hráči, i Ruslan, byť nastupuje ve středu zálohy, má veliký přehled a dokáže dát finální, předfinální přihrávku levou i pravou nohou. Halil je podhrotový, týmový hráč, který hraje účelně, neutápí se v kličkách, umí dát gól a pracuje pro tým. Danny bude asi největší individualita, chodí ze strany pod útočníka, chce dávat góly, tlačí se do šestnáctky. V přechodové fázi je hodně silný, rychlost a práce s míčem je u něj výborná.“

Kdy jste se rozhodli, že podepíšete Ruslana Rotana?

„Byl jsem překvapený, že takový hráč u nás podstoupí zkoušku. Bylo to o tom, jestli je zdravý a připravený. Testy měl jedny z nejlepších, pak nebylo co řešit. Jeho fotbalové kvality jsme znali, to dokazuje i během tréninků na hřišti. Šlo víceméně jen o jeho zdravotní stav a trošku si ho osahat. Věřím, že všichni tři nám pomůžou s klidem, nadhledem, dovednostmi a profesionalismem. Že našim hráčům ukážou, jak to funguje venku. Určitě i nás jako trenérský tým obohatí, budeme se s nimi bavit o hře i jejich rolích v týmu.“

Chystáte ještě další přestupy?

„Pan Tvrdík už zmínil Slováka Stanislava Lobotku, sám hráč se netají zájmem o Slavii. Nevím, jak daleko jsou jednání. Ještě se bavíme o náhradě za Milana Škodu, pokud by vypadl kvůli zranění nebo z jiných důvodů. Typologicky takového velkého hráče bychom si dovedli představit.“