Fotbalisté Slavie ve svém úvodním přípravném duelu na herním soustředění v Rakousku remizovali se čtvrtým celkem minulé sezony ruské ligy Krasnodarem 1:1. Kouč Jaroslav Šilhavý nasadil do základní sestavy hned tři zahraniční posily Dannyho, Halila Altintopa i Ruslana Rotaně, žádný velký koncert to ale z jejich strany nebyl. Ruský tým se v první půli prosadil po zaváhání brankáře Kováře, který jen vyrazil přízemní střelu a Sulejmanov pak dostal míč do sítě. Slávistickou neporazitelnost zajistil hlavičkou Simon Deli v úplném závěru zápasu.