Momenty utkání Slavie v LM: Mbodjiho radosti, skok i tah čtvrtého rozhodčího
Vedení 2:0, k tomu plno dalších šancí. Fotbalisté Slavie měli nakročeno v úvodním duelu ligové fáze Ligy mistrů k výhře, jenže nakonec proti Bodö/Glimt berou jen bod za remízu 2:2. Zajímavých momentů nabídl duel hned několik, tady jsou některé z nich.
Mbodjiho radosti
Staňkův skok
Tah čtvrtého rozhodčího
Schranzova tutovka
Už se zdálo, že vyrovnání Bodö udělalo za zápasem tečku. Ale bláznivý zápas měl před sebou ještě tučné nastavení, kde se mohli stát dva střídající hráči hrdiny. Muhammed Cham vykouzlil levačkou úžasný pas do vápna, ale Ivan Schranz v čase 100:28 tváří v tvář gólmanovi zklamal…