Předplatné

Momenty utkání Slavie v LM: Mbodjiho radosti, skok i tah čtvrtého rozhodčího

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?
Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala
Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala
Ale nakonec inkasovali i druhý gól
Jindřich Staněk chytil penaltu proti Bodö
Lukáš Provod během utkání proti Bodö
Lukáš Provod v utkání proti Bodö
Zklamaní Slávisté
31
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Vedení 2:0, k tomu plno dalších šancí. Fotbalisté Slavie měli nakročeno v úvodním duelu ligové fáze Ligy mistrů k výhře, jenže nakonec proti Bodö/Glimt berou jen bod za remízu 2:2. Zajímavých momentů nabídl duel hned několik, tady jsou některé z nich.

Mbodjiho radosti

Fantom zadní tyče dvakrát poslal Eden do euforie. Ale že by se během oslav Youssopha Mbodji nechal pohltit emocemi? Vůbec. Především jeho druhá oslava se skluzem po kolenou a kamenným výrazem stála za to. V první půli zase běžel slavit rovnou s Jindřichem Trpišovským.

Slavia šla v prvním poločase do vedení

Staňkův skok

Nechal nohu na čáře, počkal si na pohyb a trefil stranu. Ano, Höghova penalta nebyla ideální, ale Jindřich Staněk si stejně zasloužil veškeré ovace. Z 32 pokutových kopů v kariéře chytil svůj devátý. Celý Eden následně začal řvát jeho jméno, stejně jako po konečném hvizdu.

Jindřich Staněk chytil penaltu proti Bodö

Tah čtvrtého rozhodčího

Tenhle obrázek se slávistům z hlavy jen tak nevymaže. Lukáš Provod pálí do zhuštěného bloku, balon se odrazí a Bodö jde do protiútoku. Tomu ale pomáhá hráč navíc, čtvrtý sudí v tu chvílí posílá do hry Helmersena, který byl ošetřován. Ten ihned střelou na Staňka pomohl k vyrovnání na 2:2.

Ale nakonec inkasovali i druhý gól

Schranzova tutovka

Už se zdálo, že vyrovnání Bodö udělalo za zápasem tečku. Ale bláznivý zápas měl před sebou ještě tučné nastavení, kde se mohli stát dva střídající hráči hrdiny. Muhammed Cham vykouzlil levačkou úžasný pas do vápna, ale Ivan Schranz v čase 100:28 tváří v tvář gólmanovi zklamal…

Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala

Anketa
Kolik získá Slavia bodů v Lize mistrů?
0-3
4-6
7-9
10 a víc
Přihlásit se
Celkově 9112 hlasů

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů