Zklamaný Staněk po remíze: Nebudu vám říkat bludy, je to hořké. Přebolí to ráno
Předvedl úchvatný výkon, chytil penaltu, další kvantum střel… Přesto přišel na pozápasový rozhovor se svěšenou hlavou. Jindřich Staněk cítil, jak po závěrečném hvizdu utkání s Bodö/Glimt (2:2) Eden vydechl zklamáním. Výhra v Lize mistrů byla extrémně blízko. „Nechci být sprostý. Tak prostě řeknu, že jsme si to sami pokazili,“ pravil devětadvacetiletý brankář.
Kdy vás to přebolí?
„Asi ráno. Pak už se začneme chystat na Liberec. To bude také těžký zápas.“
A mezitím?
„Pojedu domů za holkama, dám pusu ženě. Ale do doby, než usnu, tam to zklamání bude. Ve čtvrtek už ale musím vstát a trénovat.“
Jde to zklamání slovy vyjádřit?
„Nechci být sprostý. Tak prostě řeknu, že jsme si to sami pokazili.“
Nenechali jste se moc strhnout dějem zápasu?
„S tím souhlasím. Když jsme dostali gól na 2:1, měli jsme si to víc pohlídat. Situace u gólu na 2:2 byla zbytečná, byli jsme tam jen jeden na jednoho. Rozhodčí navíc vpustil do hry hráče, který byl za lajnou, a ten pak zakončoval. Je to obrovská škoda, měli jsme je na lopatě.“
Měl jste při penaltě nastudované střelce?
„Jistě, máme analýzy na každý zápas. Pak už je to ale na mně. Högh měl hodně penalt na levou stranu, jenom jednu doprava. Pak už šlo jen o to ho trochu rozhodit.“
Pomohli vám fanoušci při penaltě?
„Všichni. Ale i trenéři, analytici, kluci, co dobíhají. Všechny detaily se sešly dohromady.“
Je to vaše třetí chycená penalta v sezoně…
(pousměje se) „Jakoby druhá, protože jedna (opakovaná proti Mladé Boleslavi, pozn. red.) se nepočítá. Ale já se tu nechci moc bavit o sobě. Budu upřímný a nebudu vám tu říkat nějaké bludy. Má to hořký konec, tu výhru v Lize mistrů jsme měli dnes dotáhnout.“
Co říkáte na Mbodjiho?
„Klobouk dolů, dostal úkol zavírat zadní tyč. Dvakrát tam byl, dvakrát dal gól. Já byl hrozně rád, že nastoupí, líbí se mi. Vidím v něm velký potenciál.“