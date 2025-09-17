Trpišovský po ztrátě: Fenomenální Mbodji, jeden z nej výkonů Provoda. Mrzí gól na 1:2
Nevypadal zničeně. Vůbec. Jindřich Trpišovský byl na výkon svého týmu při premiéře v Lize mistrů proti Bodö/Glimt (2:2) pyšný. „Je potřeba vidět, že soupeř byl minulý rok krůček od finále Evropské ligy,“ vyseknul Norům poklonu. Kouč přiznal mírné zklamání ze závěru, ale nakonec spíše vyzdvihl výkon Lukáše Provoda. Následně promluvil i o Yossouphovi Mbodjim, Muhammedu Chamovi nebo jaký inkasovaný gól ho mrzel víc.
Po deseti střelách na branku na každé straně, ofenzivní fotbal, spousta zajímavých situací. Je jasné, že kouči Slavie se zápas líbil. Byť rozhodně neskončil výsledkem, v který doufal. „Nejlepší hráči obou týmů byli gólmani. Asi za minutu po gólu na 2:0 jsme dostali branku, což soupeře bohužel nakoplo, ale my měli stále dost šancí. Mohli jsme jít za rozdílovým gólem. Remízu je složité přijmout, mohli jsme rozhodnout ještě v posledních vteřinách,“ litoval Trpišovský.
Jaká panovala v kabině atmosféra?
„Něco jsme si řekli, ale potřebujeme teď rychlou regeneraci. Nic, co si řekneme, nám nepomůže k tomu, aby výsledek přebolel. Z mého pohledu je ale výsledek to jediné, z čeho dnes můžeme být smutní. Ačkoliv je tou nejdůležitější věcí.“
Potvrdili jste si, že můžete být v Lize mistrů konkurenceschopní?
„Může to tak být, kdybychom nedostali gól na 2:1, asi tu zářím a mluvím v superlativech. Je potřeba vidět, že máme soupeře, který byl minulý rok krůček od finále Evropské ligy. Když si to projedu v hlavě, výkony byly vyrovnané, ale my byli o chlup nebezpečnější. V tom jsme spokojení. Ale když už přežijete penaltu a vytvoříte si tolik šancí, je gól pět minut před koncem škoda.“
Proč jste se nakonec v základní sestavě rozhodl pro Mbodjiho?
„Více faktorů. Cítili jsme, že na pravé straně soupeře je největší šance skórovat, a on má ofenzivní složku skvělou. Možná to byl odvážný tah, ale když vidíte hráče každý den na tréninku, víte, že dispozice má. Pak je to jen o hlavě. Začal, tak jak začal, ale zachránil ho Staněk. Ale jinak byl jeho výkon, když si vezmete, odkud přišel, absolutně fenomenální.“
Ale na hřišti dominoval i Lukáš Provod, že?
„Lukáš si možná vyčítá situaci před druhým gólem, ale nebýt jeho, tak tu ani nesedíme. To, že chtěl vystřelit, není důvod, proč jsme remizovali. Měli jsme mít jiné postavení vzadu. Celkově to byl možná jeden z nejlepších výkonů, co jsem od něj viděl. A to na něj máme přísné měřítko. Koukněte na tu jeho první asistenci, takovou akci miluju.“
Neměli jste hrát v závěru trochu zabezpečeněji?
„Kdybychom to zatáhli a dostali gól, tak se tu zase bavíme o tom, že jsme byli příliš pasivní. Chtěli jsme se držet na balonu, musíte být aktivní. Jde jen o ztrátu. Mě spíš mrzí gól na 1:2, protože byl prakticky z rozehrání a propadneme ve dvou soubojích.“
Zranil se Tomáš Holeš. Jak to nyní budete vzadu skládat?
„Tomáš určitě nebude na zápas v Liberci, ale nemělo by to být nic vážnějšího. Skvěle ho zastoupil Štěpán Chaloupek. Uvidíme po vyšetření. Nějak to poskládáme.“
Ukázal Muhammed Cham v posledních minutách jako potenciální gamechanger?
„Byl to pro něj ideální scénář, hráči byli unavení. Mám ho nakoukaného, takže když napřahoval ke střele, věděl jsem, že bude hledat hráče. Je to jeho největší přidaná hodnota, v tom je rozdílový – standardky, přihrávky za obranu.“