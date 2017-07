Přijde Bohemka o talent? Hubínek nejel na soustředění, chce ho Liberec

„Klokan“ Michal Hubínek nejspíš změní dres. S Bohemians 1905 už neodcestoval na herní soustředění, řeší se jeho přestup. Zamířit může do Liberce, který o záložníka usiluje. „Máme o něj zájem,“ přiznal sportovní ředitel Slovanu Jan Nezmar. „Je to jedna z možností,“ řekl Hubínek. Severočeši zatím včera vyrazili na přípravu do Rakouska i s dvěma novými hráči na zkoušku.

Promýšlí svou budoucnost, s týmem Bohemians 1905 Michal Hubínek už ani neodcestoval do Německa na herní soustředění a zůstal v Praze. „V současné době se řeší přestup,“ vysvětlil oficiální web klubu z Vršovic, kde má mládežnický reprezentant smlouvu ještě na dva roky. Zamířit by mohl na sever do Liberce.

„O Hubínka zájem máme a jsme v kontaktu s jeho agentem i Bohemkou a uvidíme, jestli najdeme společnou řeč,“ přiznal sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar. „Liberec je klub, který je mi velice sympatický, je to jedna z možností,“ reagoval Michal Hubínek.

Podle informací Sportu však mládežnický reprezentant ještě vyčkává, jestli se nenaskytne nabídka ze zahraničí, kterou by 22letý záložník preferoval.

„Myslím, že dostat se do zahraničí je sen každého kluka, který odmala hraje fotbal. Kdyby se mi to povedlo, byl bych samozřejmě nadšený, ale to jsou teď spíše takové sny. Liberec se v tuto chvíli zdá být jako dobrá volba,“ poznamenal k tomu Hubínek.

Odchovanec Bohemians 1905 nechyběl na nedávném mistrovství Evropy do jednadvaceti let v Polsku, kde ho kouč Vítězslav Lavička poslal na hřiště v základní sestavě proti Itálii (3:1). Do zbylých dvou duelů s Německem a Dánskem nezasáhl.

Severočeši stojí o vyztužení středové řady, kde na jaře úspěšně operoval reprezentant Tomáš Souček, ovšem po hostování se vrátil do Slavie. A ve hře je i možný odchod dalšího defenzivního záložníka Radima Breiteho do zahraničí, přestože k Nise prozatím žádná oficiální nabídka nedorazila.

„Hubínka máme dlouhodobě vytipovaného, usilovali jsme o něj už v zimě. Náš kádr by nám dokázal výrazně zkvalitnit. Myslím, že se bude ještě hodně rozvíjet a že má před sebou velice slibnou kariéru,“ konstatoval liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Slovan včera vyrazil na herní kemp do rakouského Aigenu. Toho se zúčastní i dva noví hráči, které severočeský klub pod Alpami otestuje. Jde o kamerunského stopera Oliviera Kinguea ze Slavie a francouzského záložníka Jeana Pierra Morgana, který naposledy působil v Košicích. „Oba se jeví zajímavě,“ poznamenal Trpišovský.

Liberec stále vyčkává, zda mistrovská Slavia uvolní na hostování útočníka Micka van Burena. „Doufal jsem, že na herní kemp už budeme mít mužstvo pohromadě, což se nám zatím bohužel nepodařilo. V Liberci došlo k velké rotaci hráčů, takže nás čeká hodně práce, co se součinnosti týká,“ uzavřel Trpišovský. Již zítra „modrobílé“ čeká první přípravný zápas s druhobundesligovým Aue.