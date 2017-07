Lafata není podhrot, tupé kraje i jalový Janko. Pět věcí, které trápí Spartu

Co Spartě ve čtvrteční generálce proti Vitesse Arnhem (1:1) fungovalo? Popravdě řečeno – prakticky nic. Milionovými posilami napěchovaný tým působil týden před prvním soutěžním zápasem hodně rozpačitým dojmem, který aspoň částečně spravil lepší druhý poločas a především konečný výsledek. „Tento zápas nám ukázal, na čem všem musíme pracovat, ale také některé dobré signály,“ uvedl trenér Andrea Stramaccioni.

Jedním z nejpřekvapivějších tahů Andrey Stramaccioniho je fakt, že v roli podhrotového hráče, nazývaného ve fotbalovém žargonu desítka, potvrdil Davida Lafatu. Tuto netradiční úlohu sice svěřil sparťanskému kapitánovi už při svém jarním záskoku Petr Rada, jenže tehdy se to bralo jako provizorium. Nyní je však z toho trvalé řešení, které vyvolává velké rozpaky. Lafata je nejsilnější v pokutovém území soupeře, jenže do svého oblíbeného revíru se nyní zdaleka tak často nedostane, naopak se musí vracet až hluboko před svou branku. A navíc mu schází dynamika a rychlost.

Dúbravka: Ještě si to sedá, forma snad bude stoupat • VIDEO iSport TV

Lukáš Štetina na začátku třikrát namazal soupeři, s rozehrávkou se potýkal i druhý stoper Semih Kaya. Hra Sparty proti Vitesse však nefungovala zejména vinou středních záložníků. V prvním poločase si chodil mezi střední obránce pro míč Martin Frýdek, po přestávce si pak tuto roli vyzkoušel Michal Sáček – a ani v jednom případě Andrea Stramaccioni se způsobem zakládání útoků spokojen nebyl. „Vyplynulo to z toho, že jsem po záložnících chtěl práci, která neodpovídá jejich charakteristice, proto rozumím, že Sáček a Frýdek měli problémy,“ uvedl italský kouč Sparty.

Nefunkční presink

Josef Šural přiznal, že presink Spartě proti Vitesse nevycházel • Foto Dominik Bakeš / Sport

Zejména v první půli Sparta míče velmi snadno ztrácela a hodně těžce je získávala zpět. Chytří a šikovní hráči pátého celku holandské Eredivisie se z obklíčení hráčů v rudých dresech snadno dostávali a vyjížděli do nebezpečných brejků, jejichž hašení stálo domácí spoustu sil. „Chtěli jsme je presovat, ale dělali jsme to blbě, takže soupeři zbyl pokaždé někdo volný,“ popsal to lakonicky křídelník Josef Šural. Na organizaci napadání tedy čeká italský realizační tým ještě spousta práce, navíc zůstává otázkou, jestli může být s ohledem na typologii některých hráčů skutečně účinné.