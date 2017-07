Ben Chaim je lákadlo. O zápasy Sparty se zajímá televize v Izraeli

Příchod izraelského fotbalisty Tala Ben Chaima do pražské Sparty zvýšil zájem z Izraele o českou ligu a především o zápasy letenského celku. Majitel televizních práv na domácí soutěž společnost Pragosport však jinak výraznější nárůst zájmu ze zahraničí ve spojení s příchodem zvýšeného počtu cizinců do ligy neregistruje.

"Z krátkodobého hlediska nemá 'nákupní horečka' na prodej práv vliv. Jsou uzavřeny dlouhodobé kontrakty a bude to mít vliv, až se skutečně v čase potvrdí celkové zvýšení atraktivity ligy," napsal na dotaz šéf Pragosportu a bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Jaroslav Vacek.

"Výjimkou je zájem z Izraele o zápasy Sparty jako reakce na přestup jejich velmi populárního hráče," připustil Vacek, že zápasy Sparty by mohla vysílat izraelská televize.

Momentálně vidí potenciál v prodeji práv do zahraničí právě v těchto individuálních případech, kdy by český klub koupil populárního hráče zejména z asijských zemí.

"Dovedu si představit, že podobný efekt by mohlo mít, kdyby například některý klub angažoval špičkového čínského nebo korejského hráče," naznačil. Přičemž tento krok by vzhledem k vlastnictví Slavie čínskými majiteli nemusel být nereálný. "Daleko zásadnější vliv by ale na atraktivitu pro zahraničí měla úprava hracích termínů," dodal Vacek.

Společnost Pragosport koupila televizní a internetová práva na vysílání první ligy, poháru a Superpoháru v roce 2014 a smlouvu má na čtyři roky. Spekulovalo se o tom, že fotbal za to dostal 400 až 440 milionů korun. Po nadcházející sezoně kontrakt vyprší a Ligová fotbalová asociace bude moci vypsat výběrové řízení. Zájem ze zahraničí může cenu práv výrazně zvýšit.

