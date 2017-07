Koller o Spartě: Rosický si akorát zaběhal, spoluhráči ho nedokáží využít

OČIMA EXPERTA | Na vlastní oči z tribuny sledoval sparťanské trápení s nadšeně bojujícími Bohemians, které vyústilo v 1. kole HET ligy v nečekanou remízu 1:1. Letenské mužstvo, do kterého italský kouč Andrea Stramaccioni zabudovává 10 letních posil, zatím příliš nefunguje. Někdejší reprezentační útočník Jan Koller v rozhovoru pro iSport.cz rozebírá, co chybí současné hře týmu, v němž kdysi začínal svoji veleúspěšnou kariéru. „Je to hra na náhodu,“ tvrdí nejlepší střelec v historii národního týmu.

Co říkáte na výkon Sparty v nedělním zápase s Bohemians?

„Určitě je to překvapení. Nečekal jsem, že Sparta zůstane bez vítězství. Po tom, co předvedla v Bělehradě (úvodní zápas 3. předkola EL, prohra 0:2), jsem myslel, že výkon bude lepší. Bohužel to bylo zase jedno velké trápení, Bohemka zaslouženě vyrovnala. U Sparty je vidět velká nesehranost, hráči o sobě nevědí, nevědí, co mají hrát. Ani není divu, někteří z nich přišli na poslední chvíli, neměli s týmem kompletní přípravu, trenér hledá i optimální sestavu. Nastoupili čtyři hráči, kteří proti Bělehradu nehráli v základu.“

Vydal se letenský klub správnou cestou, když angažoval zahraničního kouče?

„Po neúspěšné sezoně se čekalo, že přijdou radikální změny, v první řadě trenér. Sparta ho hledala už od zimy, nepodařilo se jí přivést ty, co chtěla. Už tam asi nebyla varianta s českým trenérem, tak zkusili zahraničního. Je dobře, že se snaží posílit, ale nevím, jestli zrovna posily, co přišly, jsou dobré.“

Může se Sparta zmátořit do čtvrteční odvety s Crvenou Zvezdou Bělehrad?

„Tomu asi věří málokdo, že by to najednou mávnutím proutku šlo. Nechám se překvapit, určitě zase nastoupí jiní hráči. Byl bych rád, kdyby přes Bělehrad přešli, ale moc tomu nevěřím.“

Co týmu momentálně chybí?

„Někteří hráči se zvedají, byly tam nějaké náznaky, ale stejně to ještě není ono. Ben Chaim asi fotbalista bude, to je vidět. Jenže při kombinaci do plné obrany už to takové nebylo, ani kondičně asi nemá natrénováno, druhý poločas se ztrácel. Plavšič střídá dobré okamžiky se špatnými. U nich dvou je vidět, že by mohli Spartě pomoct. Největší problém je v tom, že v týmu zatím není sehranost a nemá vtisknutou herní tvář. Je to zatím velký chaos, hra na náhodu. Ve dvou ostrých zápasech si Sparta nevytvořila ani žádné extra brankové příležitosti. Je na pováženou, že ani tu Bohemku nedokázala dostat pod větší tlak. Zatím je to špatné.“

V ofenzivě se nedaří vytáhlému Marku Jankovi, který je podobným typem útočníka, jakým jste býval vy. Proč mu to nejde?

„Zatím se ztrácí. Je to typ útočníka jako David Lafata, potřebuje dostávat míče do šestnáctky. Určitě by se měl zapojovat do kombinace, týmu víc pomáhat a být na hřišti víc vidět. Ne jenom stát ve vápně a čekat na balony.“

Co ještě vepředu drhne?

„Ofenzivě chybí myšlenka. Když nastoupil Tomáš Rosický, spoluhráči ho ani nedokázali využít. Nastoupil na devatenáct minut, akorát si tam hezky zaběhal. Neměl míče, aby mohl rozdávat finální přihrávky, k tomu se vůbec nedostal.“

Hráči chodili do Sparty pozdě

Je to chyba trenéra?

„Samozřejmě je to věc trenéra. On si ty hráče vybral, měl by si je vybrat do určitého systému, se kterým do klubu přišel. To zatím není vidět, třeba se to zlepší, ale aby nebylo pozdě.“

Potěšil vás alespoň Rosického návrat na hřiště?

„Jsem za něj rád. Byl to krásný moment, když vstoupil na hřiště a všichni na stadionu mu aplaudovali. Je to sparťan, velká osobnost celého českého fotbalu. Jsem rád, že na hřišti zase je. Přeju mu, aby tam strávil co nejvíc času. Sparta ho bude potřebovat. Až se tým s Tomášem sehraje, pomůže mu. Hlavně, aby drželo zdraví, hrál víc a víc minut a skvělou kariéru důstojně zakončil.“

Není nebezpečné mít v týmu tolik cizinců. Nehrozí, že se rozbije české jádro týmu?

„Momentálně v týmu není žádná kostra, natož česká. Trenér ji hledá, ale hledá ji pozdě. Měla být připravená na začátek sezony. Hráči chodili do klubu pozdě. Francouzi, zraněný Izraelec, který nastoupil až teď. Jádro týmu už mělo být pohromadě. A je jedno, jestli je zahraniční, nebo české. Většinou do klubů přichází cizinci, kteří by měli být lepší než Češi, ale ve Spartě to zatím tak není.“

Co by s klubem udělalo případné vyřazení z pohárů?

„Bez pohárů bude ve Spartě snad 28 hráčů jen na ligu a domácí pohár. Určitě to nebude dělat dobrotu, někteří čeští hráči půjdou na hostování. Sezona pak může být katastrofální. Ale nechci předbíhat, třeba se to bude zápas od zápasu lepšit.“

Proč se trápí Václav Kadlec?

„Také jsem si myslel, že bude úplně jinde, než je teď. Co mám zprávy, herně mu to nejde, je to asi i nějaký psychický problém. Nevidím ho v trénincích, ale asi trenér ví, proč mu šanci nedává.“

Je teď Sparta až za Slavií a Plzní?

„Odehrálo se teprve první kolo, sezona je dlouhá. Slavia také nehraje žádný excelentní fotbal, ale bodově jí to vychází. Největší tlak je na Spartu a Slavii, nejvíc v klidu a pohodě je teď Plzeň. Zásah do kádru neudělala tak velký, preferuje většinou české hráče, přišel tam trenér Vrba, který je velká posila. Zná prostředí, umí s hráči pracovat. Jsou takoví třetí vzadu, jedou si to svoje a úvod sezony zvládají z těch tří týmu nejlépe i v pohárové Evropě.“

Kdo z českých týmů postoupí z pohárových předkol?

„Věřím, že Plzeň postoupí, má dobrou výchozí pozici a je psychicky v pohodě. U Slavie bych si dal pozor, nebude to mít v Bělorusku jednoduché, navíc její výkony také nejsou nic moc. Boleslavi věřím, že postoupí dál, Spartě už moc ne. Tam to asi nevyjde, ale byl bych strašně rád, kdyby kluci předvedli úplně jiný výkon a třeba překvapili. Ohledně postupu do Ligy mistrů jsem opatrný, v play off může Slavia i Plzeň narazit na silné soupeře, navíc tam ještě nepostoupili. Bylo by dobré, kdyby oba kluby prošly do play off Ligy mistrů a zajistily si minimálně účast v Evropské lize.“

