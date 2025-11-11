Předplatné

ONLINE: Česko - USA. Podaří se mladíkům na MS do 17 let postoupit ze skupiny? Musí bodovat

Střelec české sedmnáctky Vít Škrkoň oslavuje další gól na mistrovství světa
Střelec české sedmnáctky Vít Škrkoň oslavuje další gól na mistrovství světaZdroj: x.com/@ceskarepre_cz
Vít Škrkoň v zápase proti Burkina Faso
Základní jedenáctka české fotbalové reprezentace do 17 let pro utkání s výběrem Burkina Faso
Čeští fotbalisté do 17 let nastupují do zápasu proti Burkina Faso
Trenér Pavel Drsek před odletem na MS U17 v Kataru
5
Fotogalerie
iSport.cz
Mládežnické výběry
Poslední hrací den základních skupin Mistrovství světa hráčů do 17 let přinese rozuzlení. Pokud Češi chtějí postoupit do vyřazovací fáze, musejí v Dauhá nutně bodovat proti USA. Američané na turnaji zatím neztratili ani bod. Čeští mladíci si svou cestu po vysoké výhře nad Tádžikistánem (6:1) zkomplikovali prohrou 1:2 s Burkinou Faso. Zápas proti výběru USA sledujte od 15:45 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Tabulka skupiny I

1.USA22003:16
2.Česko21017:33
3.Burkina Faso21012:23
4.Tádžikistán20022:80

