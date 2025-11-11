ONLINE: Česko - USA. Podaří se mladíkům na MS do 17 let postoupit ze skupiny? Musí bodovat
Poslední hrací den základních skupin Mistrovství světa hráčů do 17 let přinese rozuzlení. Pokud Češi chtějí postoupit do vyřazovací fáze, musejí v Dauhá nutně bodovat proti USA. Američané na turnaji zatím neztratili ani bod. Čeští mladíci si svou cestu po vysoké výhře nad Tádžikistánem (6:1) zkomplikovali prohrou 1:2 s Burkinou Faso. Zápas proti výběru USA sledujte od 15:45 ONLINE na webu iSport.
Tabulka skupiny I
|1.
|USA
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2.
|Česko
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|3.
|Burkina Faso
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|4.
|Tádžikistán
|2
|0
|0
|2
|2:8
|0