Plzeň vzchopili marodi. Limberský i Pilař nám pomohli, chválil Vrba

Co říkáte na vývoj zápasu?

„Viděli jste to, určitě to dobře zhodnotíte. Bylo to naprosto vyrovnané utkání, šlo o zápas, kdy mohl vyhrát kdokoli. V závěru jsme měli víc štěstí, že se trefil Pilař. Olomouc měla šance, my taky. Zápas, co se týká dramatičnosti, byl zajímavý. Asi naši fanoušci čekali, že to bude jednodušší, ale Olomouc odehrála dobré utkání. Horko těžko jsme získali tři body, jsem rád, že se nám to podařilo.“

Jak vypadá zranění Lukáše Hejdy, který musel o poločase střídat?

„Nemůžu říct nic, víme, že jde zítra na magnetickou rezonanci, po vyšetření budeme chytřejší, snad to nebude nic vážného.“

Pomohl vám dnes přínos uzdravených Limberského a Pilaře?

„Musím říct, že dva hráči, kteří dneska nastoupili, tedy David Limberský i Venca Pilař, nám pomohli. Jsem rád, že to David zvládnul, i když vypadal, že nevydrží celý zápas. Venca Pilař oživil hru, dal gól, co víc si můžeme přát.“

Proč jste měli tak pomalý přechod do útoku?

„V prvním poločase jsme hráli velice komplikovaně, všechno nám trvalo, Olomouc nás dobře napadla, nebyli jsme v rozehrávce tak jistí jako v jiných zápasech, Olomouc hrála velice aktivně, nenechávala nám prostor. Bylo to i naší nepřesností a bojácností, hráči byli atakovaní, nedokázali jsme si s tím poradit tak, jak jsme si představovali.“

Cílem je tedy hrát rychleji?

„Chceme to tak hrát, bohužel jsme se k tomu nedostávali, hráli jsme spoustu balonů do soubojů, nebyli jsme na to připravení.“

Tři zápasy tři body, bez inkasovaného gólu, jde o ideální start ligy?

„Do ideálu nám něco chybělo, ideální to asi chvilku nebude, snad to přijde s uzdravením dalších hráčů."

