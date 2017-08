Trpišovský o Spartě: Stramaccionimu trenéři v dobrém závidí

Je teď Sparta po tolika změnách na začátku sezony pro vás méně čitelná než v minulých letech?

„Do Sparty sice přišlo jedenáct nových, většinou zahraničních hráčů, ale na druhou stranu už odehrála čtyři ostrá utkání a všechna jsem viděl. Je pravda, že „prorotovala“ hodně hráčů a je takovou neznámou, s čím nastoupí. Navíc samozřejmě víme, že už trénují Šural, Vácha, Vukadinovič, Costa, do utkání může zasáhnout hrozně moc hráčů. Na druhou stranu Sparta teď vyhrála v Boleslavi, takže si myslím, že budou vycházet z této sestavy a tolik změn tam nebude.“

Nepřipomíná vám to trochu zápas v evropských pohárech? Příprava na něj vám vždy zabrala víc času než v lize, odkud hráče znáte lépe.

„Připomíná hodně. Přijíždí tým, který má na každý post dva hráče, je tam spousta cizinců, i když v Boleslavi byla v sestavě Sparty poprvé převaha českých hráčů nad zahraničními. A byli úspěšní. Na druhou stranu Sparta teď momentálně opravdu disponuje obrovsky silným kádrem a trochu mi to vážně připomíná zápasy s Fiorentinou, Marseille či Karabachem.“

Fotbalisté Sparty si na čtvrtý pokus připsali první soutěžní výhru pod novým trenérem Andreou Stramaccionim. Ve 2. ligovém kole v souboji dvou celků vyřazených ve 3. předkole Evropské ligy vyhráli na hřišti Mladé Boleslavi 1:0. O jediný gól se ve 28. minutě postaral kapitán David Lafata po asistenci nejnovější posily Jonathana Biabianyho. Pro Mladou Boleslav to naopak byla třetí soutěžní prohra v řadě a spolu s Brnem a Duklou je jediným týmem bez bodu.

Mimochodem před zápasem s Olympiquem jste vyhlašoval, že jdete válčit proti atomovým zbraním pomocí šípů a luku. Jak to vidíte teď?

(zasměje se) „Myslím, že je to v tuto chvíli hodně podobné. Někde jsem četl, že příchody do Sparty byly odhadem snad pět set milionů a u nás do čtyř milionů. Takže jestli dobře počítám, z finančního pohledu je ten rozdíl jen v letním posílení více než stodvacetinásobný… Ale stále hraje jedenáct proti jedenácti. Zkušenosti a kvalita jsou sice na druhé straně, ale vždy říkám, že jedenáct bojovníků porazí jedenáct hráčů, kteří si hrají na fotbalisty. Pro nás je důležité být válečníci. A třeba Marseille jsme dokázali potrápit, sahali jsme po remíze. Je však fakt, že možnosti Sparty jsou někde jinde.“

Na co své hráče připravujete?

„Individuální kvalita hráčů Sparty je mimořádná, takže se nejvíc připravujeme na minisouboje těch, kteří na sebe pravděpodobně budou hrát. Kerbr proti Biabianymu, Coufal proti Ben Chaimovi. Tak, abychom znegovali jejich přednosti s míčem. Připravujeme se na sílu Sparty směrem do ofenzivy, jejich křídelníci jsou hodně rychlí, s Lafatou nahoře. Ale chystáme se i na to, abychom byli nebezpeční i my. Směrem dopředu má Sparta mimořádnou sílu, na druhou stranu ve svých čtyřech utkáních ukázala i určité rezervy v defenzivě.“

Ve Spartě teď jsou ohromné finanční možnosti. Nezávidíte trochu trenéru Stramaccionimu? V podstatě na koho ukáže, toho má.

„Nebudu lhát, je to věc, kterou mu asi spousta trenérů v dobrém slova smyslu závidí. Biabiany byl hráč, po kterém strašně toužil a má ho, to je samozřejmě sen každého trenéra. Tuhle možnost jsem dostal v Liberci před dvěma lety, když jsem dorazil jako nový, a tehdy přišlo tuším taky přes deset hráčů, které jsme chtěli. Zapadli do našeho stylu a sezona byla taky mimořádně úspěšná. Myslím, že je to jenom správné, je strašná výhoda, když může pracovat s hráči, které chce do fotbalu, jaký chce hrát. Taky bych si to samozřejmě přál, ale pohybujeme se tady prostě v libereckých podmínkách, které jsou dané a tohle je pro nás sci-fi, beru to jako realitu.“

