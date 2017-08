Vypjatý šlágr! Kouč Liberce řešil Ben Chaima, na Spartu čekali ultras

Zatím je to pravidlem – kam přijede Sparta, tam je plno. Také na stadion U Nisy dorazilo na duel proti týmu s řadou zvučných posil 9800 diváků. Znát to bylo také v nasazení na hřišti. „Hnali je dopředu fanoušci. Lítali na hřišti jak zbláznění,“ přiznal obránce Sparty Ondřej Zahustel, jak Severočeši i přes oslabení kráčeli k šestému domácímu zápasu proti Spartě bez prohry v řadě.

V libereckých hlavách pak po konci dozníval především divoký druhý poločas, kdy kvůli vyloučení museli opustit hřiště Ondřej Kúdela a Milan Kerbr. I v devíti dokázali domácí zareagovat a vyrovnat.

Trenér Slovanu Jindřich Trpišovský hovořil o tom, že také chování Tala Ben Chaima ze Sparty nebylo v pořádku. „Kúdela červenou prý dostal za to, že přiběhl k rozhodčímu. To je prostě… Ben Chaim na nás všechny ukazoval prostředníčky, hráčům říkal, jak si je koupí jako trpaslíky na zahradu, a ve finále my hrajeme v devíti,“ divil se.

O tom, že to mezi Ben Chaimem a domácími to jiskřilo svědčí i moment z 58. minuty, kdy k němu domácí kapitán Vladimír Coufal posílal polibky.

Průběh zápasu komentoval i Jiří Štajner. Bývalý hráč Liberce, který působil ale i ve Spartě, poznamenal na Twitteru po vyrovnávacím gólu Radima Breiteho, který padl po chybě brankáře Tomáše Koubka: „Tak ta Sparta je pěknej šrot.“

Tak ta Sparta je prknej srot😂😂😂 — stajny24 (@stajny24) August 13, 2017

Druhá ztráta ve třech kolech vyvolala reakci části fanoušků. Skupina ultras čekala pozdě v noci na příjezd týmu před stadionem na Letné. „Po zápase v Liberci jsme si byli s týmem vyříkat pár věcí...“ napsali pak na Instagramu ke snímku, na němž je vidět, jak se světlicemi v rukou obklopili autobus.

