Vypjatý šlágr! Přestřelka koučů kvůli Ben Chaimovi, na Spartu čekali ultras

Zatím je to pravidlem – kam přijede Sparta, tam je plno. Také na stadion U Nisy dorazilo na duel proti týmu s řadou zvučných posil 9800 diváků. Znát to bylo také v nasazení na hřišti. „Hnali je dopředu fanoušci. Lítali na hřišti jak zbláznění,“ přiznal obránce Sparty Ondřej Zahustel, jak Severočeši i přes oslabení kráčeli k šestému domácímu zápasu proti Spartě bez prohry v řadě.

V libereckých hlavách pak po konci dozníval především divoký druhý poločas, kdy kvůli vyloučení museli opustit hřiště Ondřej Kúdela a Milan Kerbr. I v devíti dokázali domácí zareagovat a vyrovnat.

Trenér Slovanu Jindřich Trpišovský hovořil o tom, že také chování Tala Ben Chaima ze Sparty nebylo v pořádku. „Kúdela červenou prý dostal za to, že přiběhl k rozhodčímu. To je prostě… Ben Chaim na nás všechny ukazoval prostředníčky, hráčům říkal, jak si je koupí jako trpaslíky na zahradu, a ve finále my hrajeme v devíti,“ divil se.

Ben Chaim čelil vulgaritám celých 90 minut, ozval se Stramaccioni

Tento výrok však popudil trenéra Sparty Andreu Stramaccioniho, který se Ben Chaima zastal na internetových stránkách klubu den po zápase. „Takový osobní útok od trenéra soupeře směrem k mému hráči je neakceptovatelný. „Ben Chaim čelil celých devadesát minut vulgaritám od hráčů Slovanu, včetně urážek směřujících k jeho židovskému původu. To je samozřejmě hodně závažné,“ kontroval.

Trpišovského verze prý nebyla pravdivá. „Tal byl po zápase stejně jako my nespokojený s výsledkem zápasu, ale neřekl to, co tvrdí trenér Slovanu. Pokud budeme do médií vyprávět všechno, co jsme slyšeli od hráčů Liberce, strávíme tím týden,“ divil se Stramaccioni.

O tom, že to mezi Ben Chaimem a domácími jiskřilo, svědčí i moment z 58. minuty, kdy k němu domácí kapitán Vladimír Coufal posílal polibky.

Liberec - Sparta: Vyznání lásky? Coufal poslal pusu Ben Chaimovi

Průběh zápasu komentoval i Jiří Štajner. Bývalý hráč Liberce, který působil ale i ve Spartě, poznamenal na Twitteru po vyrovnávacím gólu Radima Breiteho, který padl po chybě brankáře Tomáše Koubka: „Tak ta Sparta je pěknej šrot.“

Druhá ztráta ve třech kolech vyvolala reakci části fanoušků. Skupina ultras čekala pozdě v noci na příjezd týmu před stadionem na Letné. „Po zápase v Liberci jsme si byli s týmem vyříkat pár věcí...“ napsali pak na Instagramu ke snímku, na němž je vidět, jak se světlicemi v rukou obklopili autobus.

Sparťanské prokletí na stadionu U Nisy trvá, Letenští v Liberci nevyhráli už pět a půl roku. Tentokrát jim nepomohlo ani to, že za jejich vedení 1:0 šel Slovan do devíti – i v takovém oslabení dokázali domácí vyrovnat. Vyvinout tlak, který by vedl k vítěznému gólu, už hosté nedokázali.

Liberec - Sparta: Koubek neudržel Potočného přímák, Breite dorazil – 1:1

Liberec - Sparta: Frýdek si ve vápně našel Čivičův centr a Sparta vede 1:0