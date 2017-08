Střelec Lafata se po 400. startu v lize smál: Už se asi blížím konci

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Slovácko: Krásná akce Biabianyho s Frýdkem, Lafatův gól neplatí – asistent odmával mylně ofsajd VŠECHNA VIDEA ZDE

Podruhé v sezoně jste vyhráli. Povězte, už zvládají vítězný pokřik i letní posily z ciziny?

„Mockrát jsme zatím nevyhráli, takže kluci ten pokřik moc neznají. Hlavní je, že bylo co slavit. Jestli se od vítězství nad Slováckem můžeme odrazit? To uvidíme za týden v Brně. Musíme zůstat na zemi a dál poctivě makat.“

Na vítězný gól vám nahrál Tal Ben Chaim. Takhle by měla spolupráce mezi vámi fungovat?

„Už při první šanci, kterou jsem neproměnil, mi poslal krásný centr. Do takových akcí se musíme dostávat víc, snad jich bude přibývat.“

Po druhém – neuznaném – gólu jste se rozčiloval. Myslel jste si, že to nebyl ofsajd?

„Měl jsem pocit, že to šlo zpátky, ale trochu to asi ofsajd byl. Nedá se nic dělat.“

Kdyby rozhodčí gól uznal, váš 400. ligový zápas mohl být ještě sladší. Co pro vás tahle meta znamená?

„Že už se asi blížím ke konci. (směje se) Je to hezké, ale moc to nesleduju. Doufám, že mi zdraví vydrží a ještě nějaký zápas přidám.“

Troufáte si na rekord? Stanislav Vlček zvládl v samostatné lize 436 zápasů.

„Nad tím nepřemýšlím.“ (usmívá se)

Po zápase to vypadalo, že se vašemu týmu moc nechce na děkovačku. Co se tam dělo?

„Nic zvláštního. Dělal jsem rozhovor pro televizi a kluci na mě čekali. Teprve pak jsme šli společně obejít tribuny.“

Jste rád, že jste načal třetí stovku gólů v ligových soutěžích? Před zápasem vám za jubilejních dvě stě branek tleskal celý stadion.

„Vážím si toho. Kdysi jsem se chtěl dostat do Klubu ligových kanonýrů – tajně jsem v to doufal, ale moc jsem tomu nevěřil. A teď je těch gólů najednou přes 200… Celou dobu jsem měl štěstí na spoluhráče, i díky nim se mi to takhle krásně sešlo.“

