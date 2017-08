V lize obrali Spartu i Slavii. Nestíháme opékat špekáčky, hlásí Bohemians

Čtvrtý zápas a žádná porážka? Takový start se v Het lize od fotbalistů Bohemians nečekal. Zvlášť kvůli tomu, že jim los postavil do cesty dva mocně posílené pražské rivaly. Jenže na Spartě zahájili Klokani sezonu remízou 1:1 a teď přidali i bod doma proti Slavii (0:0). „Těší mě, že jsme špičkový český tým pustili do jediné gólové šance,“ řekl trenér Bohemians Martin Hašek.

Ještě než začal v Ďolíčku zápas, v domácím kotli se objevila choreografie znázorňující opékání uzeniny u ohně. „Vyhrajte a zahrneme vás špekáčky,“ napsali fanoušci na transparent. Právě tímto rituálem slaví nyní fotbalisté Bohemians povedené výsledky.

Špekáčky opékali po překvapivém zisku na Spartě. Znamená to, že po remíze se Slavií to zopakují? „Ještě jsme nestačili opéct špekáčky za výhru nad Karvinou, náš správce, který to organizuje, měl dovolenou,“ připomněl Hašek zatím jediný tříbodový úspěch v sezoně. Za poslední zápas se ale další opékání konat nebude. „I když je to podobný úspěch jako se Spartou,“ poznamenal kouč.

Porovnání s velkými favority na titul dopadlo pro tým, který v minulé sezoně těžce zápasil o záchranu, nad očekávání dobře. "Už ve čtvrtém kole máme za sebou dva zápasy s top týmy, které mají obrovské rozpočty i špičkové hráče. Mám sparťanskou minulost, takže když jsme obrali Spartu, teď byla povinnost obrat Slavii,“ glosoval Hašek.

Proti favoritovi propadli zelenobílí jen v samém začátku utkání, po přestávce měli naopak navrch. „Zlomový okamžik byla druhá minuta a šance Slavie. Musel to řešit brankář a pak jsme to se štěstím odvrátili. I když jsme neinkasovali, vzalo nám to vzalo vítr z plachet. V druhém poločase jsme přidali na sebevědomí, přišly tři příležitosti, kdy jsme mohli uvažovat o gólu. Mohlo se možná písknout ruka, pak šance Kociče a pak velká možnost Nečase. Bohužel jsme to nedokázali proměnit."

Trenér Bohemians věřil, že povedené výkony mohou na podzim pomoci i v souboji s momentálně vedoucí Plzní. „Zvedá to sebevědomí. Budeme se snažit být spravedliví a obereme i třetího, abychom nezasáhli do boje o titul,“ tvrdil s úsměvem.

Zatím jako jediní v lize mohou porovnávat, jak těžké je čelit pražským „S“. Na brankáře Tomáše Fryštáka dělala dojem obtížnějšího soupeře Slavia. „Její hra byla ucelenější. Tak to na mě působilo,“ prozradil brankář Tomáš Fryšták.

