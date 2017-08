PŘÍMÝ PŘENOS: Jihlava - Plzeň 1:0. Bleskový úder zasadil Ikaunieks

Fotbalisté Viktorie Plzeň jsou jediným týmem, který v této sezoně HET ligy neztratil ani bod. Svěřenci Pavla Vrby chtějí svou šňůru prodloužit na půdě Jihlavy. Do sestavy Viktorie se vrací brankář Matúš Kozáčik a poprvé v základu nastupuje Aleš Čermák. Domácí Vysočině naopak vstup do sezony nevyšel, po třech zápasech má jen jeden bod a navíc ještě nedala gól. Podaří se to proti favoritovi? To sledujte v PŘÍMÉM PŘENOSU na iSport.cz.