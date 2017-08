VIDEO: Olomouc – Brno 3:0. Tři góly za 14 minut, Zbrojovka je poslední

Tak tohle bylo rychlé. Fotbalisté Sigmy Olomouc rozhodli zápas 4. kola HET ligy proti Brnu v úvodních čtrnácti minutách, kdy soupeři nasázeli tři góly. Žádný další už do konce utkání nepadl a domácí se tak díky výhře 3:0 posunuli na druhé místo tabulky před Slavii i Spartu. Naopak Zbrojovka je s jedním bodem a skóre 2:8 poslední.

Tři góly v úvodních 15 minutách přitom naposledy v lize dala Sparta v roce 1999.

Zbrojovka rozhodně neprožívá ideální vstup do sezony, což mohla zlomit už po čtyřech minutách, Fortese ale vychytal domácí gólman. Místo toho přišla smršť na druhé straně a brněnská defenziva měla obrovské problémy. V 9. minutě se olomouckému útočníkovi Chorému nevyšla přihrávka, míč však blokoval hostující kapitán Pavlík a to tak nešťastně, že nabil do tutovky Texlovi, který skóroval poprvé v lize.

Už za dvě minuty nedokázali Brňané zastavit individuální akci Housky, který prostřelil Melichárka podruhé. A hororovou pětiminutovku pro Zbrojovku uzavřela akce, při které si Kalvach stáhl šikovně míč a jeho zakončení dorazil do branky opět Texl. Otřesené Brno přečkalo ještě tři další velké šance a probralo se až po půlhodině hry, kdy zahrozil po rohovém kopu Jovanovič.

Krátce po přestávce se hostující kouč Habanec pokusil oživit tým vystřídáním Škody za mladíka Krejčího, dál však byla nebezpečnější olomoucká Sigma. Brněnskou snahu o zdramatizovaní brzdila řada nepřesností, nadějné příležitosti z protiútoků ale nevycházely také Hanákům. Ti se zatáhli více do defenzivy a jasné vítězství se jim podařilo s čistým kontem uhájit. Z dosavadních čtyř zápasů tak ztratili body jen s vedoucí Plzní.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Texl, 11. Houska, 14. Texl Hosté: Sestavy Domácí: M. Buchta – Sladký, Radaković, Jemelka, Vepřek (C) – Zahradníček (68. Moulis), Houska, Texl (74. Plšek), Kalvach – Falta, Chorý (84. A. Romero). Hosté: Melichárek – Vraštil, Pavlík (C), Jovanović, Jakub Šural – Polák – T. Pilík, Michal Škoda (51. L. Krejčí) – Fortes (64. Přichystal), Koné, Lutonský (76. Ashiru). Náhradníci Domácí: Reichl, Plšek, Štěrba, Romero, Moulis, Manzia, Hála Hosté: Halouska, Sedlák, Kratochvíl, Ashiru, Přichystal, Kijanskas, Krejčí Karty Hosté: Jovanović, T. Pilík, Jakub Šural Rozhodčí Jílek – Moláček, Mokrusch Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 4815 diváků

Klíčové momenty utkání:

