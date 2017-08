Všichni jsme Halil! Slávisté se zastali Altintopa, Tvrdík dá dres do muzea

Přišel jako hvězdná letní posila, s třináctiletou bundesligovou praxí, nositel jména, které v Německu získalo zvuk. Jenže tady je mu to zatím úplně k ničemu. Halil Altintop čelil v sobotu večer opovržlivému gestu vlastních fanoušků. Ti mu hodili zpátky dres, který jim věnoval. Odsoudil to šéf Slavie Jaroslav Tvrdík i drtivá většina dalších fanoušků. Ale taky je pravda, že výkony bývalého tureckého reprezentanta nejsou dobré.

Stalo se to až po remízovém vršovickém derby. Slávisté šli normálně jako vždycky děkovat svým fanouškům, Altintop pak sundal dres a věnoval jim ho. Jenže se mu rychle vrátil zpátky. Záložník si ho pak jen sebral z trávníku a odešel.

S diváky si to pak šel vyříkat jeho parťák z kabiny, brankář Přemysl Kovář, zároveň už na tribuně vznikla okamžitá reakce a jako by se fandové rozdělili hned na dva tábory. Mezi příznivci hostů na Bohemians se totiž hned našli tací, kteří čin svého kolegy z kotle odsoudili.

A druhý den, skoro přes celou neděli, se rozjela na internetu mohutná podpora bývalému tureckému reprezentantovi. Odpálil ji šéf klubu Jaroslav Tvrdík. „Jsem znechucen z chování k Halilovi,“ zněla část jeho tweetu. „Pro tyhle fanoušky fotbal neděláme,“ napsal ještě.

Jsem znechucen jak z chovani k Halilovi, tak z preskrtnutych duhovych vlajek. Pro tyhle fanousky fotbal nedelame. https://t.co/GZapVYCJUQ — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 20, 2017

V tu ránu se rozběhly v diskusním vlákně nápady, že na středeční odvetu play off Ligy mistrů by bylo fajn udělat Altintopovi podpůrné choreo. A po chvíli se opět přidal Jaroslav Tvrdík.

„Halil děkuje vám všem za obrovskou podporu. Dres uschováme pro slávistické muzeum,“ prozradil, co chystá. Fanoušci pak na Twitteru rozjeli akci s hashtagy „Spolu jsme Halil“ nebo „Všichni jsme Halil“ a hráče povzbuzovali.

Halil dekuje Vam vsem za obrovskou podporu. Dres uschovame pro slavisticke muzeum. Verim, ze jiz ve stredu fans ukazi svoji skutecnou tvar!! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 20, 2017

Altintopovo angažmá ale po herní stránce zatím není příliš povedené. V určitých pasážích utkání si až příliš okatě ulevuje a absolutně vynechává některé osobní souboje, nedohrává protihráče, netlačí na ně. Má sice nesporný cit pro hru, geniální myšlenku, přihrávku, ovšem sráží ho jeho laxnost.

„On prostě má takový způsob hry, není to dynamický hráč. Je pravda, že právě dynamika mu v některých soubojích chybí, možná má i kondiční rezervy, když se blíží konec zápasu. Nikdo u nás si nemůže dovolit vypouštět souboje, ale u něj bych to takhle nenazval, rozhodně Halil není hráč, který by něco vypouštěl,“ zastal se ho trenér Šilhavý.

Věc se má tak, že ačkoliv pro někoho je chování fanouška, který hodil po Altintopovi zpátky jeho dres, hodné odsouzení, i sám hráč má zatím zjevné rezervy.

Nejen hození dresu z kotle zpět na hřiště ale rozproudilo slávistické emoce. Velká diskuze se strhla také na základě vlajek, které se v hostujícím kotli objevily. Část fanoušků si totiž přinesla přeškrtnuté duhové vlajky, které symbolizují pochod „Prague Pride“. Na to zase reagoval šéf kotle Lukáš Vala alias Strašák.

„Jiné vlajky než slávistické už viset nebudou, mezi sebou a s hráči si vše vyříkáme, úrovnáme a ve středu maximální podpora,“ napsal na Twitter, ale tweet později smazal.

Jiné vlajky než slávistické už viset nebudou, mezi sebou a s hráči si vše vyříkáme, úrovnáme a ve středu maximální podpora @slaviaofficial — Lukáš Strašák Vala (@Lukas_Strasak) August 20, 2017

Zklamání u Altintopa: šel hodit dres do kotle Slavie, přiletěl mu zpátky

Fotbalisté Slavie remizovali v utkání 4. ligového kola v malém pražském derby na půdě Bohemians 1905 0:0. Úřadující mistr hrál bez branek i ve druhém venkovním zápase tohoto ročníku nejvyšší soutěže a už podruhé ztratil body. Červenobílí se tak nedokázali naladit vítězstvím na středeční odvetu 4. předkola Ligy mistrů s APOELem Nikósie, v níž budou dohánět ztrátu 0:2 z Kypru.