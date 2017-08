Graiciar o gestu jako Ronaldo, Lafatovi, naštvaných fanoušcích i Itálii

Uznejte, první góly se neokoukají. Obzvlášť když jsou takové, jakými liberecký útočník Martin Graiciar sestřelil Mladou Boleslav. Osmnáctiletý snajpr si je pouštěl ze záznamu hned v autobuse cestou domů. „Vždycky chci vědět, jak hrajeme jako tým i jak jsem hrál já, v čem se můžu zlepšovat,“ říká.

Přiznáte, kolikrát jste svoje trefy viděl?

„Hodněkrát. Cestou v autobuse jsem si to pustil třeba desetkrát a pak jsem je viděl ještě v noci, když jsem koukal na celý zápas. Samozřejmě to zahřeje, ale už je to pryč, v sobotu hrajeme v Karviné. A jak říkal trenér Trpišovský, už se Spartou jsme si na sebe trochu upletli bič. Každý od nás teď čeká, že budeme takhle hrát pokaždé, což se nám naštěstí v Boleslavi povedlo, jen v tom musíme pokračovat.“

Tak to jste bič sám na sebe pěkně prodloužil, co říkáte?

(usměje se) „Myslím, že byl upletený už dřív, ale teď asi budou nejen v Liberci vyšší očekávání. Snad se mi bude dařit.“

V Boleslavi jste zahrál skvěle. Vaši druhou branku jste oslavil před domácím kotlem s prstem před pusou, aby byli zticha. Jak vás to napadlo?

(povzdechne si) „Za prvé bych se chtěl fanouškům Mladé Boleslavi omluvit. Čekali pak na mě i po zápase a bylo mi to potom trochu blbý… Dal jsem první dva góly v lize, jsem mladý, takže bych si tohle asi neměl dovolit. Na druhou stranu lidi, co mě znají, vědí, že takhle góly většinou na hřišti soupeře slavím. Trochu to vyplynulo i z toho, že na naše hráče křičeli pokřiky i vulgarismy, ale i tak bych si to neměl dovolit a chci se jim za to omluvit. Nevím, zda to přijmou, ale každý děláme chyby, byť tohle žádná velká chyba asi není.“

Po utkání si to s vámi chtěli vyříkat?

„Ptali se, co si to dovoluju, jestli bych si tohle dovolil v Ostravě a jestli jsem normální. Bylo mi to blbý, tak jsem šel do autobusu, trochu jsem se i bál, bylo jich asi pět a uklidňoval to tam ještě jeden spoluhráč. Tak se chci omluvit teď. Asi bych si to měl více rozmyslet, což mi říkali i někteří spoluhráči. Ale byl jsem v emocích a venku takhle opravdu slavím všechny góly.“

Proč právě takhle?

„Fandím Realu Madrid a Cristiano Ronaldo je můj vzor. Pamatuju si, že tohle jednou dělal na Camp Nou, když dal gól a před davem, který na něj bučel, si dal ukazováček před pusu, jako že mají být ticho. “

Takže chcete být jako CR7?

(směje se) „Tak k tomu mám hodně daleko. Za prvé on je jiný post, spíše křídlo, já jsem hroťák. Samozřejmě bych však chtěl dávat tolik gólů, kdo by nechtěl? Ještě mám rád Roberta Lewandowského, hrotový útočník, který taky dává hodně branek. V české lize je mým vzorem David Lafata. I když jsem si dříve myslel, že dává góly se štěstím. Ale když jsem teď v lize, tak vidím, jak moc je to těžký a jak si každého gólu musíte cenit a vážit. Ohromně ho obdivuju, protože dát 202 gólů, to je něco neuvěřitelného. A není to o tom, že má štěstí a že se to k němu odrazí, ale má čuch, přirozenou intuici, ví, kde má stát.“

Z Fiorentiny už mi psali novináři i fanoušci

Lafata zaznamenal stejně jako vy také první dva ligové zásahy hned v jednom utkání, ale čekal 33 zápasů.

„A nevíte, kolik mu v té době bylo?“

Měl krátce před 21. narozeninami.

„Myslím si, že jsem stále ještě mladý. Nechci to tedy vůbec shazovat, budu se to pochopitelně snažit co nejvíc potvrzovat, ale myslím si, že to bude velmi těžké třeba už teď v Karviné, i když samozřejmě cítím, že si víc věřím. Fakt to ze mě spadlo.“

Přitom vy jste se dočkal v osmém ligovém zápase.

„To jo, ale jak byl medializovaný přestup do Fiorentiny a předtím zájem Arsenalu, tak všichni čekali, jak si povede ten mladý kluk v osmnácti letech a proč hraje ligu. Sám na sobě cítím, že to ze mě spadlo. V dorostu jsem dával furt góly, každý zápas jeden dva tři a teď jsem osm zápasů gól nedal. I trenér mi říkal, že už bylo na čase. Od útočníka se góly čekají a osm zápasů je celkem dost.“

S kolika trefami byste rád odcházel do Fiorentiny?

„Před zápasem s Boleslaví jsem si říkal, že dva góly dám. Opravdu. Sice jsem si věřil už na Spartu, ale teď snad ještě víc. Samozřejmě nechci nikoho urazit, ale nejsou na tom dobře, vypadli z Evropské ligy a měli jen jeden bod. A našemu stylu vyhovuje, jak Boleslav hraje. Byl bych rád, kdybych po sezoně odešel třeba s šesti góly.“

Vyzkouším vaše věštecké nadání – kolik gólů dáte v Karviné?

(usměje se) „Doufám, že aspoň gól. Samozřejmě nevím, zda nastoupím, může to být diametrálně odlišný zápas, ale myslím, že styl hry Karviné nám bude taky vyhovovat. Podle mě teď máme fakt skvělý tým, přestože se spoustou mladých hráčů, vlastně nejmladší tým v lize.“

Však vás někteří začali přezdívat jako FC Baby Gang.

(usměje se) „Asi je to pravda, Filip Havelka, Kulhoš (Kulhánek) odehrál na stoperovi výborný zápas a to je devět šestka, Karel Knejzlík byl taky u gólu, Petr Ševčík, byť ten už má víc zkušeností, ale taky je relativně mladý, Ondra Karafiát, stabilní člen obrany, Matěj Pulkrab… Máme hrozně moc mladých hráčů a myslím si, že to není vůbec na škodu.“

Mohl byste se stát symbolem FC Baby Gangu.

(směje se) „Kéž by, nevadilo by mi to.“

Přestože jste přestoupil do Fiorentiny, rozhodl jste se ještě rok zůstat v Liberci na hostování. Ukazuje se to jako dobrý krok?

„Zrovna včera jsem nad tím přemýšlel a došlo mi, že každý krok, který jsme zatím s panem Paskou (hráčův manažer) udělali, byl dobrý, musím to zaklepat. Obdivoval jsem ho, že dokázal vystihnout, kdy je co správné. Je to jeho přičiněním, on mě sem dostal a doporučil mi, že to bude lepší než Itálie. Musím přiznat, že moje mamka o tom pochybovala.“

Mimochodem jaké ohlasy máte z Florencie?

„Psali mi dva novináři a dělal jsem s nimi rozhovory, i fanoušci Fiorentiny byli nadšení. Někteří mi gratulovali a psali, že se těší, až přijedu. Ale to je další level, do té doby se musím ještě o moc zlepšit.“

A kdyby se vám takhle dařilo dál, existuje možnost, že by si vás stáhla Fiorentina předčasně?

„Možná v zimě, také jsem teď o tom přemýšlel, ale popravdě nevím. V Liberci se cítím hrozně dobře, vše teď samozřejmě umocňují ty dva góly a pocity ze zápasu. Asi by se mi nechtělo jít do rozjetého vlaku, raději bych to tady zakončil.“

