Uhrin o Svědíkově konci v Boleslavi: Bylo to normální, Jílek říká hlouposti

Se stoperem Pavlem Čmovšem a brankářem Jakubem Divišem už nepočítal, proto je přeřadil do juniorky. Martin Svědík odešel od boleslavského áčka, protože se v klubu rozhodli po vyřazení z pohárové Evropy zeštíhlit realizační tým. Popřel, že by za Svědíkovým odchodem mělo být vyzrazení sestavy olomouckému kouči Václavu Jílkovi, jehož následné výroky nechápe. To vše říká generální sportovní manažer a trenér Mladé Boleslavi Dušan Uhrin mladší v rozhovoru pro deník Sport.

Po čtyřech kolech v lize má Mladá Boleslav jeden bod a teď navíc jede na Slavii. Dva hráči byli přeřazeni do juniorky, zbylí dostali pokuty. O situaci ve středočeském klubu promluvil jeho generální sportovní manažer a trenér Dušan Uhrin mladší, který ještě před rokem v Edenu působil.

Po porážce 0:3 s Libercem jste slíbil, že vyvodíte důsledky. To se stalo. Do juniorky byli přeřazeni obránce Pavel Čmovš a brankář Jakub Diviš. Proč oni dva?

„Určitě to nejsou špatní hráči, ale tento krok jsem udělal proto, že s nimi nepočítám, a tak aby si stačili najít nové angažmá. Mají na to tři týdny. Samozřejmě je to dané i naším stavem a hrou.“

Přitom oba začali v základní sestavě.

„Ano, v žádném případě nechci naše výsledky házet na tyto dva hráče. Ale věděl jsem, že s nimi nepočítám.“

Ostatní hráči dostali pokuty. Jak vysoké byly a kdo všechno je dostal?

„To je interní záležitost. Ale hrajeme všichni, potrestal jsem všechny.“

Do juniorky byl nedávno na velmi krátkou dobu přeřazen i stoper Patrizio Stronati, který už je zpět v základní sestavě.

„Tam to mělo jiný podtext, Patrizio chtěl odejít, a proto jsem ho přeřadil do juniorky. Řekl jsem mu, že když chce odejít, tak nemůže být v našem kádru. Myslím, že Baník Ostrava ho chtěl, byl z toho rozhozený. Dal jsem ho na chvilinku do juniorky, ale věděl jsem, že ho vezmu zpátky. Ale prostě když tu ten člověk nechce být, tak tu nemůže být. Patrizio pak za mnou přišel a řekl mi, že udělá všechno pro to, aby hrál za Mladou Boleslav, proto jsem ho vzal nazpět. Teď patří určitě mezi naše nejlepší obránce.“

Jaká je teď atmosféra v týmu?

„Normální. Vyříkali jsme si to, kolektiv se tu teď musí dát dohromady. Hráči jsou tu dobří. Potřebujeme se srovnat v obranné linii, protože tam děláme obrovské hrubky. To si musí každý uvědomit a sáhnout do svědomí, kdo za co může. Ale jak jsem říkal už na začátku, když jsem sem přišel, kádr je tu lepší, než byl ve Slavii, když jsem tam začínal. Ve Slavii jsme ho během šesti týdnů doplnili hráči, kteří byli víceméně zadarmo, a sestavili jsme z toho dobrý tým, který byl bojovný. Někteří kluci sice nebyli top hráči, ale zapadli nám do té skupiny a hráli jako jeden muž. To chci vytvořit i tady, musíme dát dohromady skupinu, která půjde do každého boje společně a bude společně zodpovědná za výkon.“

Po zápase s Libercem jste říkal, že vám tu hráči přijdou uspokojení.

„Jsou uspokojení, a to musím změnit já. Nezjistil jsem to hned. Měli jsme krátkou přípravu, pak začaly poháry, začalo se nám dařit, pořád jsme cestovali. Chvilku trvá, než poznám jednotlivé hráče, neumím to za čtrnáct dní. S hráči jsem na tohle téma mluvil už vícekrát.“

Proč jste se dostali do situace, v jaké jste?

„Situace není dobrá. Řekl bych, že jsme začali dobře poháry, hráli jsme dobrý fotbal. Předváděli jsme to, co jsme trénovali v přípravě, která byla strašně krátká. To má vliv. A to jsme ještě začali o pár dní dříve, než bylo původně plánováno. Potřebovali jsme, abychom měli hráče co nejdřív pohromadě a zjistili, jakou mají kondici. Testy moc dobře nedopadly. Nevím, čí je to chyba, nechci se v tom hrabat. Ale nevěděli jsme, v jakém bude mužstvo stavu, a když to spočítám, tak jen deset hráčů z celého týmu odtrénovalo celou přípravu, tedy zhruba čtyři a půl týdne.“

To vás tak kosila zranění?

„Ano, zranění, nebo byli hráči na reprezentačních akcích. Třeba Přikryl s Marešem byli s áčkem, Stronati, Vejmola a Nečas byli s jednadvacítkou, trvalo, než se do toho dostali. Různě zranění byli Magera, Fabián, Klobása, Takács. Matějovský se do toho dostával postupně stejně jako Jakub Rada a Pavel Čmovš, kteří se vraceli po těžkém zranění kolena. Cizinci přijeli později o pět dní. To je objektivní důvod, proč všichni najednou nemohli být připravení. Osobně potřebuju tak šest a půl týdne, abych mužstvo připravil. Tady to bylo hodně málo na to, aby mužstvo mělo tvář, kterou mělo, ale došel dech. Už v Albánii. A to se nám pak ještě zranili Chramosta a Mebrahtu, kteří dávali góly. Někteří hráči prostě nemají natrénováno, je tam veliký deficit, musíme to dohnat. Snažíme se o to, ale zase nemůžeme hráče úplně zničit, musíme být v módu, abychom utkání odehráli. Čekáme na reprezentační pauzu.“

Budete v ní také žádat o doplnění kádru?

„Bavíme se o všem. Tohle ale ještě nevím. Je to choulostivé. My nejsme schopní kupovat hráče. Musíme vzít hráče na hostování nebo volné hráče. Těch je na trhu sice hodně, ale nechtěli jsme už cizince, protože ty už v týmu máme. Kdybychom do týmu někoho vzali, musel by být z Česka.“

V zimě přijde stoper Aleksandar Šušnjar z Teplic. Byla snaha získat ho dřív?

„Byla, bohužel se to nepovedlo.“

A odchody?

„Uvidíme, nechtěl bych o tom spekulovat. Hráči vám musejí dokazovat, že sem patří.“

V lize máte po čtyřech kolech jeden bod, pozice trenéra se vždycky řeší. Jak pevně se ve své pozici cítíte? Prezident klubu Josef Dufek vám v televizi důvěru vyjádřil.

„Jasně, za výkony týmu beru plnou zodpovědnost. S panem Dufkem jsme o tom samozřejmě mluvili, jsem rád, že mám takovou důvěru. Jak říkám, potřebuju čas, abych tým připravil. Nicméně musím udělat vše pro to, aby to bylo co nejdřív. Nikde problémy nevidíte, když se daří. Vidíte je, až když se nedaří.“

Svědíkův odchod? Jílek říká hlouposti

Citlivou věcí je odchod Martina Svědíka. Můžete už říct, proč opustil A-tým? Je fakt, že má stále platnou smlouvu, na druhou stranu je také fakt, že u áčka už nepůsobí.

„Martin určitě neskončil z důvodů, co se propíraly v novinách. To určitě ne, ani bych si nemyslel, že to tak je. Nicméně pan Jílek (trenér Olomouce – pozn. aut.) se do nás pustil, na naši obranu říkám – já nikdy nevolal trenérovi před zápasem, abych si s ním vyměnil pár slov, i když se známe všichni. Pan Jílek sám do novin řekl, že se chtěl s Martinem sejít, ale ten to odmítl. Za druhé řekl, že měl hrát Magera, že hrál výborně v poháru. Tolik toho neodehrál. A i když přihrál na vítězný gól, v tom zápase hrál špatně, proto se dalo čekat, že v dalším utkání nenastoupí. To jsou takové nesmysly. Pan Jílek by se měl sám nad sebou zamyslet, protože ho nikdo z ničeho nenařknul, my konkrétně vůbec ne, a on se o něčem vyjádřil tak, že my jsme ho nařkli. Myslím, že by vůbec neměl sdělovat takovéhle hlouposti. Někdo něco řekne v novinách, on hned reaguje. My reagujeme až ve chvíli, kdy si probereme všechny alternativy, jestli se to mohlo stát, nebo ne. On se sám přiznal, že Martinovi volal, tak ať si to probere sám ve své hlavě.“

Odmítáte, že by důvodem Svědíkova odstavení od týmu bylo vyzrazení sestavy olomouckému trenéru Jílkovi před vzájemným duelem. Co tedy?

„Mluvili jsme o tom s panem Dufkem, řekli jsme si, že zeštíhlíme realizační tým, takže jsme to udělali. Pan Svědík skončil normálně.“

Nesměřovala situace k jeho konci hned od chvíle, kdy jste se týmu ujal? On byl na jaře hlavním trenérem, přišel jste vy a on se dostal tak trochu na druhou kolej.

„Já říkal, že mám plnou zodpovědnost za tým. Za tím si stojím. Osobně si nedovedu představit, že by hlavní trenér nezačal přípravu s mužstvem. To byl jeden velký moment. Když jsem se nad tím zamýšlel, to není úplně normální. V podstatě je to rarita a je to jen v České republice: být placený, a nebýt u týmu.“

Narážíte na EURO jednadvacítek, kde byl Martin Svědík asistentem, a nemohl být na začátku přípravy s boleslavským týmem.

„Samozřejmě, to není normální. Buď dělám jednu věc pořádně, nebo druhou. Pan Jílek tam byl také jako asistent. Jestli se teď Olomouci daří, to je jiná věc, vše se může otočit během pár dní. Fotbal je o tom být dlouhodobě připravený.“

Byli jste společně se Svědíkem v Minsku. Neutrpí teď váš vztah?

„Abych pravdu řekl, ani jsme se teď neviděli a nemluvili spolu.“