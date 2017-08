Koubek odletěl do Rennes na prohlídku. Sparta dostane 78 milionů

Server iSport.cz o tom informoval už v průběhu týdne, nyní se to stává realitou. Gólman Sparty Tomáš Koubek má blízko k přestupu do francouzského Rennes. V neděli odletěl do Francie, kde následně podstoupí zdravotní prohlídku. Letenští vyinkasují tři miliony eur (asi 78 milionů korun).