Červ slavil gól s Douděrou i rodiči na tribuně: Neuvěřitelný. Bez Jindry bychom nevyhráli
PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | Jen chvíli po rozbřesku zápasu vypálil Lukáš Červ ránu, která si tykala s dokonalostí. Pravačkou se opřel do padajícího míče a trefil šibenici. Řval štěstím. Jako první mu v úprku k české střídačce zkřížil cestu bratranec David Douděra. Ten taky ječel. „Na stadionu jsem měl i rodiče, fakt úžasný, fakt nádherný,“ líčil plzeňský záložník po cenném vítězství 2:0 pro českou fotbalovou reprezentaci v Podgorici.
Životní gól?
„Ty jo, jeden z nejhezčích určitě.“
Věděl jste hned, že balon napálíte na bránu? Přece jen nešlo o ideální pozici…
„Jo, jen jsem zakřičel na Vasku (Kušej), ať mi to nechá, byl zády k bráně. Věřil jsem si, že to trefím. Balon byl docela vysoko, ale zaplaťpánbůh, jak jsem to dal. Krásný gól.“
Vstřelíte takový gól a prvním gratulantem je bratranec David Douděra…
„Neuvěřitelný. V kabině jsme se smáli, že nevíme, jestli jsem řval víc já, nebo on. Nádhera. Na stadionu jsem měl rodiče, fakt úžasný, fakt nádherný. S Doudisem jsme na sebe řvali, koukali si z očí do očí.“
Mířil jste?
„Jo, vždycky mířím. (směje se) Soustředil jsem se, ať trefím balon čistě a letí na bránu. Stejně jsem to udělal u druhé střely z voleje, ta však na bránu neletěla.“
Na konci jste se potýkal s křečemi. Vydal jste se?
„Hřiště bylo těžký, tvrdý a zároveň na nějakých místech hodně měkký. Velké kusy se trhaly, bylo to náročný. Tak jsem chytil křečáky, stalo se mi to po dlouhé době. Asi to bylo tím, jak jsme v druhém poločase nechali zápas nahoru dolů. Hodně se běhalo. Kdybychom drželi víc balon a dohráli to zkušeněji, asi by se mi to nestalo.“
Jak důležitý byl výkon Jindřicha Staňka?
„Veledůležitý. Bez Jindry bychom nevyhráli. Zákroky, co předvedl, byly přesně těmi detaily, co nás dovedly k vítězství.“
Prvních dvacet minut jste měli několik šancí, jenže z nich vytěžili jeden vedení 1:0. Napadlo vás, že by to mohl být problém?
„Samozřejmě, každý si říká, že by to chtělo dát druhý gól. Obzvlášť poté, co soupeř měl po našich šancích sérii rohů, a došlo k pár závarům. Ale to je fotbal. Jednou tlačíte, jindy jste zatlačenej. Jsem rád, že Jindra nám pomohl, my to pak uskákali. O to víc je sladší, že jsme vyhráli.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou. Celé ZNÁMKOVÁNÍ najdete ZDE>>>
Poprvé byl u týmu Pavel Nedvěd. Byl to pro vás speciální týden?
„Je to veliká persona. Každý ví, že v Česku takový nikdo není. Jen Pavel Nedvěd vyhrál Zlatý míč. Člověk vnímá každé jeho slovo, žere, co řekne. Já se s ním doteď nesetkal, pro mě je dobré, že u nároďáku je.“
V tabulce jste odskočili Černohorcům o šest bodů. Je to přidaná hodnota k výhře?
„Každé vítězství ve skupině je důležité. Hodně jsme si to podělali zápasem v Chorvatsku. Ale řekli jsme si, že to je za námi, podívali se na video a zase šlapeme dál. V pondělí máme přátelák, příští sraz máme doma Chorvatsko a jedeme na Faery. Oba zápasy musíme zvládnout. Ano, proti Černé Hoře to bylo veledůležité, ale další kvalifikační zápasy budou úplně stejně.“
Hlasitě vás podporovali fanoušci, to u reprezentace dřív nebývalo zvykem.
„Já jsem si pak říkal, že měl po gólu běžet na jejich stranu. Ale já běžel někam úplně jinam. (směje se) Ale je super, že přijeli v takovém počtu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0