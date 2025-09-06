Předplatné

Červ slavil gól s Douděrou i rodiči na tribuně: Neuvěřitelný. Bez Jindry bychom nevyhráli

Čeští fotbalisté oslavují trefu Lukáše Červa
Čeští fotbalisté oslavují trefu Lukáše ČervaZdroj: x.com
Lukáš Červ (vlevo) oslavuje gól proti Černé Hoře s bratrancem Davidem Douděrou
Česká záložník Lukáš Červ pálí na branku Černé Hory
Lukáš Červ se raduje ze své branky se svým Bratrancem Davidem Douděrou
Pavel Šulc trefil před prázdnou brankou břevno
Češi slaví gól Lukáše Červa
Kapitán reprezentace Tomáš Souček během zápasu v Černé Hoře
Halfvolej Lukáše Červa poslal Čechy do vedení
12
Fotogalerie
Radek Špryňar
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | Jen chvíli po rozbřesku zápasu vypálil Lukáš Červ ránu, která si tykala s dokonalostí. Pravačkou se opřel do padajícího míče a trefil šibenici. Řval štěstím. Jako první mu v úprku k české střídačce zkřížil cestu bratranec David Douděra. Ten taky ječel. „Na stadionu jsem měl i rodiče, fakt úžasný, fakt nádherný,“ líčil plzeňský záložník po cenném vítězství 2:0 pro českou fotbalovou reprezentaci v Podgorici.

Životní gól?
„Ty jo, jeden z nejhezčích určitě.“

Věděl jste hned, že balon napálíte na bránu? Přece jen nešlo o ideální pozici…
„Jo, jen jsem zakřičel na Vasku (Kušej), ať mi to nechá, byl zády k bráně. Věřil jsem si, že to trefím. Balon byl docela vysoko, ale zaplaťpánbůh, jak jsem to dal. Krásný gól.“

Vstřelíte takový gól a prvním gratulantem je bratranec David Douděra…
„Neuvěřitelný. V kabině jsme se smáli, že nevíme, jestli jsem řval víc já, nebo on. Nádhera. Na stadionu jsem měl rodiče, fakt úžasný, fakt nádherný. S Doudisem jsme na sebe řvali, koukali si z očí do očí.“

Mířil jste?
„Jo, vždycky mířím. (směje se) Soustředil jsem se, ať trefím balon čistě a letí na bránu. Stejně jsem to udělal u druhé střely z voleje, ta však na bránu neletěla.“

Na konci jste se potýkal s křečemi. Vydal jste se?
„Hřiště bylo těžký, tvrdý a zároveň na nějakých místech hodně měkký. Velké kusy se trhaly, bylo to náročný. Tak jsem chytil křečáky, stalo se mi to po dlouhé době. Asi to bylo tím, jak jsme v druhém poločase nechali zápas nahoru dolů. Hodně se běhalo. Kdybychom drželi víc balon a dohráli to zkušeněji, asi by se mi to nestalo.“

Jak důležitý byl výkon Jindřicha Staňka?
„Veledůležitý. Bez Jindry bychom nevyhráli. Zákroky, co předvedl, byly přesně těmi detaily, co nás dovedly k vítězství.“

Prvních dvacet minut jste měli několik šancí, jenže z nich vytěžili jeden vedení 1:0. Napadlo vás, že by to mohl být problém?
„Samozřejmě, každý si říká, že by to chtělo dát druhý gól. Obzvlášť poté, co soupeř měl po našich šancích sérii rohů, a došlo k pár závarům. Ale to je fotbal. Jednou tlačíte, jindy jste zatlačenej. Jsem rád, že Jindra nám pomohl, my to pak uskákali. O to víc je sladší, že jsme vyhráli.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou. Celé ZNÁMKOVÁNÍ najdete ZDE>>>

Poprvé byl u týmu Pavel Nedvěd. Byl to pro vás speciální týden?
„Je to veliká persona. Každý ví, že v Česku takový nikdo není. Jen Pavel Nedvěd vyhrál Zlatý míč. Člověk vnímá každé jeho slovo, žere, co řekne. Já se s ním doteď nesetkal, pro mě je dobré, že u nároďáku je.“

V tabulce jste odskočili Černohorcům o šest bodů. Je to přidaná hodnota k výhře?
„Každé vítězství ve skupině je důležité. Hodně jsme si to podělali zápasem v Chorvatsku. Ale řekli jsme si, že to je za námi, podívali se na video a zase šlapeme dál. V pondělí máme přátelák, příští sraz máme doma Chorvatsko a jedeme na Faery. Oba zápasy musíme zvládnout. Ano, proti Černé Hoře to bylo veledůležité, ale další kvalifikační zápasy budou úplně stejně.“

Hlasitě vás podporovali fanoušci, to u reprezentace dřív nebývalo zvykem.
„Já jsem si pak říkal, že měl po gólu běžet na jejich stranu. Ale já běžel někam úplně jinam. (směje se) Ale je super, že přijeli v takovém počtu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Česko540111:612
2Chorvatsko330013:19
3Černá Hora42024:56
4Faerské ostrovy41033:53
5Gibraltar40042:160

    Začít diskuzi

    Fotbal 2025

    Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů