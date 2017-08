Smůla v Plzni. Čermák může chybět měsíce, střídal Hubník, zranil se i Baroš

Plzeň hrála od 25. července, kdy vstoupila do sezony prvním duelem 3. předkola Ligy mistrů proti FCSB, už deváté soutěžní utkání. Nahuštěný program si vybírá svou daň. Viktoria oproti čtvrtku s Larnakou změnila sedm hráčů základní sestavy, přesto v týmu přibyli zranění.

Už ve 26. minutě si řekl o střídání kapitán Roman Hubník, na hřiště musel Lukáš Hejda, který si navlékl kapitánskou pásku. V 60. minutě musel ze hřiště Aleš Čermák. V závěru chytaly křeče Milana Petrželu, z trávníku kulhal i Lukáš Hejda, který si nechával obstříkávat oba kotníky.

„Nějaké informace mám, ale nerad bych tady říkal podrobnosti. U Hubníka by to mohla být otázka dnů, u Čermáka možná měsíců,“ prozradil nepříjemnou diagnózu trenér Pavel Vrba. „Čermák půjde na magnetickou rezonanci, pak budeme vědět víc, třeba se pesimistické prognózy nevyplní,“ doufal Vrba.

Plzeň drží stoprocentní bodový zisk i po pátém kole HET ligy. V něm Viktoria přivítala Baník Ostrava a stálou převahu přetavila ve tři góly v poslední půlhodině. Na utkání nakonec dorazili i fanoušci Baníku, kterým v den zápasu odvolací a revizní komise pozastavila trest výjezdu udělený disciplinární komisí.

Plzeňský kouč dal v neděli úplné volno Patriku Hrošovskému, který nebyl ani na lavičce náhradníků. Mužstvu chyběl i zraněný Václav Pilař, který si podvrtl kotník při rozcvičení během duelu v Jihlavě.

„Doktoři po Jihlavě říkali, že u Pilaře je to otázka tří, čtyř týdnů, tak uvidíme. Hrošovský odehrál všechny zápasy, teď dostal nominaci do slovenské reprezentace. Kdyby Patrik hrál dneska a pak ještě za národní tým, bylo by u něj obrovské riziko zranění. Vědomě jsme ho šetřili a trošku ho obětovali za to, že chceme, aby byl pro slovenskou reprezentaci naprosto v pořádku,“ vysvětlil Vrba.

Plzeňští hráči se vydali především ve čtvrtek, kdy v náročných podmínkách doslova ukopali postup do Evropské ligy na hřišti kyperské Larnaky (0:0). „Přiznám se, že tak zničené hráče jsem v kariéře ještě neviděl. Ve velké vlhkosti a teplu hráli na hranici fyzických sil. Dnes nám počasí přálo, ve druhém poločase jsme ještě dokázali stupňovat tempo. Je vidět, že jsme dobře připravení a příchodem kvalitních hráčů zvyšovat na soupeře tlak, to jsme dnes potvrdili třemi góly,“ pochvaloval si Vrba.

Aby toho nebylo málo, nedobrovolně muselo střídat i ostravské mužstvo. V 54. minutě odkulhal z trávníku kapitán Milan Baroš, do té doby jeden z nejlepších hráčů Baníku. „Doufám, že to nebude nic vážného. Píchlo ho v úponu, snad se Milan během reprezentační pauzy dá do kupy a bude na Jablonec v pořádku,“ věřil ostravský kouč Radim Kučera.