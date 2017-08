Končím tady, zuřil Mehanovič kvůli střídání. A v Jablonci dohrál

Rozvázání smlouvy předcházel incident, který se na Střelnici odehrál při odchodu do kabiny po prvním poločase nedělního zápasu se Zlínem (2:0). 24letý záložník za sebou neměl dobrý poločas. Když se u střídaček dozvěděl, že do druhé půle již nenastoupí, rozčílil se, vztekle bouchl do reklamního panelu a hlasitě pod hlavní tribunou směrem k lavičce zakřičel: „My vedeme a já střídám? Končím tady.“

<p dir="ltr"><span>Jablonec si připsal první vítězství v aktuálním ročníku, kdy si doma v poklidu poradil se Zlínem 2:0. Hosté tak ani ve třetím venkovním utkání nebodovali a navíc opět vyšli také střelecky naprázdno.</span></p>

„Nelíbilo se mu střídání, ale on je od toho, aby hrál, a já jsem od toho, abych rozhodoval, kdo půjde na hřiště. Nebyla to správná reakce,“ pokáral ho pak na tiskové konferenci kouč domácích Zdeněk Klucký, který místo Mehanoviče poslal na hřiště tradičního žolíka Ondřeje Mihálika. Reprezentant do 21 let pak po třech minutách na hřišti gólem pečetil výhru 2:0.

Reakce klubu byla rychlá a v pondělí se s ofenzivním hráčem dohodl na ukončení smlouvy. Přitom v uplynulé sezoně byl rodák ze Srebrenice druhým nejproduktivnějším hráčem Jablonce (6 gólů) a mimochodem dvěma výstavními góly na jaře sestřelil pražskou Spartu. Před touto sezonou věřil, že na něm budou „zelenobílí“ po odchodu Martina Pospíšila stavět více.

„Doufám, že to tak bude. Pospa i Adam (Zreľák) jsou ofenzivní záložníci, hrající pod hrotem, takže doufám, že bych mohl na hřišti dostávat více prostoru,“ pověděl na startu přípravy pro isport.cz. V této sezoně odehrál v jabloneckém dresu pět utkání, v prvních třech však jen střídal, celkem 153 minut. Proti Zlínu byly poslední.