Liberecký kapitán Coufal chválí Váchu: Nepanikaří, umí nahecovat skluzem

Ze současného kádru Slovanu je kapitán Vladimír Coufal už poslední, kdo se s Lukášem Váchou před jeho odchodem do Sparty v libereckém dresu pod Ještědem v letech 2009–2013 potkal na hřišti. „Zahrál jsem si s ním a byli jsme spolu celkem zadobře. Není to žádný problém, že přišel ze Sparty, bude nám pomáhat hájit barvy Liberce, za což jsme rádi, a myslím, že on to taky tak bere. Může se tady rozehrát a ukázat Spartě, že udělala chybu, když ho sem poslala,“ kvituje posilu „last minute“.

Pravý obránce Coufal s Váchou sdílel šatnu půl sezony po mistrovském titulu v roce 2012. „Je to zajímavá posila na poslední chvíli. Vašon je určitě schopný do toho dát to, co tady někteří nemají. Má dobrou přihrávku, přesnost, sílu v osobních soubojích. Slibujeme si, že nám ve středu hřiště pomůže ještě víc,“ věří liberecký kapitán, který defenzivního záložníka vítá v nejmladším týmu ligy i vzhledem k jeho obrovským zkušenostem.

„V lize i Evropě má odehráno hodně těžkých zápasů. Určitě může být jedním z těch, kteří zvednou na hřišti prapor, a nějakým soubojem, střelou, skluzem tým nahecuje. Stejně jako já strašně nerad prohrává, určitě je to přínos,“ nepochybuje obránce, který se s parťáky chystá na šlágr 6. kola HET ligy se zatím stoprocentním lídrem soutěže z Plzně.

„Lukáš je hodně emotivní hráč, takže ho asi budeme muset svým způsobem trošku krotit, ale to je náš úkol. Je to však hráč, který má velké zkušenosti, hrál velké zápasy a obzvlášť on byl vždy pod tlakem, takže na to trochu spoléháme. V důležitých momentech nepanikaří,“ pochvaluje si zkušenou posilu kouč Jindřich Trpišovský.

A že další hostující hráč u Nisy z Letné (navíc ještě Pulkrab, Havelka a Kulhánek) umocňuje označení Liberce jako béčka Sparty? „Ať si každý říká, co chce. Ale je zajímavé, že Sparta pak ze svého béčka kupuje hráče za velké peníze nebo že pak hráči, co se tady v uvozovkách jen rozehrávají, potom hrají v áčku klíčovou roli. Myslím, že to není úplně správné označení,“ uzavírá Coufal.