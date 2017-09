Slavia v Evropské lize nepočítá s Floem a Ščukem. Bosňan je Turecku

Bosenský záložník Jasmin Ščuk a norský obránce Per-Egil Flo se nevešli na soupisku Slavie pro Evropskou ligu. To dává signál, že se v nabitém kádru červenobílých budou těžko prosazovat. Generální ředitel Slavie Martin Krob přiznal, že Ščuk ve středu odcestoval do Turecka k jednání o hostování v druholigovém klubu Erzurumspor.

Záložník Jasmin Ščuk naskočil v této sezoně jen do jednoho z devíti soutěžních zápasů, které Slavia zatím absolvovala. V prvním ligovém kole proti Teplicím odehrál 78 minut, jinak se na hřiště už nedostal. Nyní je ve hře Ščukův přesun do druholigového tureckého Erzurumsporu.„Bavíme se o hostování, uvidíme, jestli projde zdravotními testy,“ informoval generální ředitel Slavie Martin Krob na setkání s fanoušky v rámci projektu „Univerzita Slavia“.

Pokud by Ščuk do Erzurumsporu opravdu odešel hostovat, stal by se spoluhráčem svého krajana a bývalého útočníka Jihlavy či Zlína Harise Harby, jenž do tohoto klubu nedávno přišel.



Budoucnost norského obránce Pera-Egila Fla je zatím nevyjasněná.