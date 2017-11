Wágner: Barošovi písknou všechno. Prohráli jsme po faulu a ofsajdu

„Bylo to hektické, ale díky komu?“ zlobil se zkušený útočník při odchodu ze hřiště. „Ale, ne já už jsem se jednou k rozhodčím vyjadřoval a budu to řešit fotbalově. Měli jsme šanci na 2:1 a nedali jsme ji. Mohli jsme to zvládnout, bohužel. Ostrava udělala všechno pro to, aby vyhrála.“

Bylo znát, že zápas o poslední místo hodně poznamenala nervozita?

„Ale proč to bylo nervózní? Já Milana Baroše uznávám jako kráva, je to fantastický fotbalista i v těch letech. Věděli jsme, že mu písknou všechno. Já jsem se smál jen tomu, že na něj bylo deset faulů za celý zápas a v 93. minutě, když už vedou 2:1, tak najednou fauluje on. Takže nám to chtěl pan rozhodčí asi vrátit jedním faulem. Nicméně na rozhodčí se nevymlouvám, všichni to viděli, my jsme mohli dát na 2:1, nedali jsme a doplatili jsme na to.“

Jaký byl z vašeho pohledu souboj na hranici brankoviště před gólem na 2:1? Střetli jste se tam s Bredou a avizoval jste faul…

„Zaplať pánbůh to bylo v televizi. Já jsem to viděl hned. Nechtěl jsem kopnout balon z jedničky, byl ve vzduchu. Zpracovával jsem si ho a on mě kopl do nohy. V televizi mi to pak potvrdili, jsem rád, že jsem se nehádal zbytečně. Možná pomezní, stojí tři metry od toho, to musel vidět. Pan rozhodčí mi pak řekl – jak by se ten balon dostal do strany? Když já zpracovávám balon a on mi kopne do nohy, tak je jasné, že nejde tam, kam chci já.“

Baník se na vás bodově dotáhl, jak teď situaci vnímáte?

„Byl to zápas o hodně a bylo to na něm vidět. Jsem zklamaný, je pět minut po utkání, velké emoce ve mně jsou. Všichni v republice musí vnímat, že cítíme křivdu. Mrzí nás to. Celý tým tam nechal všechno a nezaslouží si prohrát takhle. Jak to říct? Pomocí. Když prohrajeme po faulu a po ofsajdu. Ale říkám, měli jsme vyhrát.“

Vy jste šel na hřiště až ve druhé půlce, byli jste tak domluvení?

„Nebyli jsme vůbec domluvení. Prostě tři hodiny před zápasem byla na tabuli sestava a já jsem tam nebyl. Hotovo.“

S čím jste šel na hřiště, evidentně jste byl hodně nažhavený, bylo to tak?

„Samozřejmě, chci pro Karvinou udělat maximum a bohužel v tomto důležitém utkání jsem nemohl hrát od začátku. Nicméně měl jsem poločas na to, abych něco předvedl. Dal jsem gól na 1:0, to musím říct, že trošku se štěstím. Byl tam souboj s gólmanem, naštěstí se to odrazilo ode mě a od tyčky. Štěstíčko. A jinak už nevím, co k tomu konci dál říct.“

720p 360p REKLAMA Ostrava - Karviná: Breda odcentroval z pravé strany, Barošův gól padl z ofsajdu • VIDEO iSport TV