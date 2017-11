Vrba po první ztrátě: Den navíc by nám pomohl. Slavia a Zlín ho mají

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Jakub Diviš – Krob, Šušnjar, Král, Vondrášek – Kučera, Ljevakovič (C) – Jan Rezek, Fillo, Hyčka (88. Vošahlík) – Vaněček. Hosté: Kozáčik – Limberský, Hubník (C), Hejda, Řezník (26. Havel) – Hrošovský, Hořava – Kopic, D. Kolář (84. Čermák), Petržela – Bakoš (65. Řezníček). Náhradníci Domácí: Šeda, Vošahlík, Urma, Červenka, Trubač, Soungole, Žitný Hosté: Hruška, Hájek, Kovařík, Havel, Čermák, Živulić, Řezníček Karty Domácí: Šušnjar, Král Hosté: Limberský, Petržela, Hořava Rozhodčí Hrubeš – Pochylý, Flimmel Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 6 183 diváků

Proč jste nedokázali vyhrát utkání s Teplicemi?

„Měli jsme dvě šance, které byly gólové, bohužel jsme je neproměnili, měli jsme několik dalších dobrých situací, ale neměli při nich dostatek klidu a štěstí. Některé situace byly rozehrané tak, že to měl být gól. Soupeř ale bojoval a uhrál to.“

Pokud byste měl k dispozici kompletní kádr, udělal byste oproti čtvrtečnímu utkání Evropské ligy víc změn? (oproti FCSB vyměnil trenér Vrba dva hráče, pozn. red.)

„Je velmi pravděpodobné, že ano.“

<p><span id="docs-internal-guid-b42c8a92-f920-d3f6-3afc-04d16fd41026"><span>Plzeňská série vítězných zápasů v řadě skončila na čísle 16 – v součtu s minulou sezonou. V Teplicích Viktoria uhrála remízu 0:0 v zápase, v němž diváci mnoho vyložených šancí neviděli. Hrálo se hlavně ve středu hřiště, do koncovky se oba týmy dostávaly jen těžko. Domácí v tomto ročníku ještě doma neprohráli.</span></span></p> CELÝ SESTŘIH: Teplice - Plzeň 0:0. Lídr ligy poprvé ztratil body • VIDEO iSport TV

Projevila se na mužstvu únava?

„Už několikrát jsem říkal, že hrát čtvrtek - neděle není vůbec jednoduché. Slavia a Zlín hrají v pondělí, my dneska, jeden den navíc by nám pomohl.“

Takže jste zkoušeli utkání odložit na pondělí?

„Ne, to ne. Jen říkám, že ideální stav jsou tři dny mezi zápas, ne dva. Nestěžuju si na to, jen konstatuji. Ale soupeř dřel, bojoval, hrál slušně, nedal nám moc prostoru a zaslouženě uhrál bod.“

Teplice - Plzeň: Havlovu střelu vykopl z prázdné brány Vondrášek • VIDEO iSport TV

Vyrovnali jste českou rekordní šňůru šestnácti ligových výher. Nemrzí vás, že jste rekord nedokázali překonat?

„Pokud mě znáte, víte, že na takové rekordy nehraju.“

Jak byste zhodnotil uplynulých patnáct kol, ve kterých jste ztratili až proti Teplicím?

„Z našeho pohledu jsme odehráli fantastických patnáct kol. Uhrát tolik bodů se určitě nestává často. Máme za sebou výborný vstup do soutěže, strašně si toho vážíme, skóre i herní projev měly svou tvář, s podzimní částí jsem spokojený.“

Čekal jste, že bude Plzeň po vašem návratu hrát tak dobře?

„Když jsem se vrátil, díval jsem se na kádr mužstva i z hlediska způsobu hry, co my trenéři po hráčích chceme. Věřili jsme tomu, že mužstvo je schopné hrát zajímavý fotbal a myslím, že to se potvrdilo.“